Mbappé körül forrnak az indulatok – ezért akar a vb után távozni Párizsból

Érdemes visszaugrani gondolatban 2021 nyarára, amikor Kylian Mbappé bejelentette, hogy távozni kíván a PSG-től. Akkoriban a Real Madridot emlegették első számú kérőként, Florentino Pérez nem is tagadta, hogy klubja kész teljesíteni a francia világbajnok igényeit. A PSG a 2021–2022-es idénybeli első bajnoki mérkőzése előtt a Parc des Princes közönsége kifütyülte a hűtlennek tartott Mbappét.

Aztán hamar szent lett a béke, miután Mbappé visszatáncolt, s érkezett Lionel Messi, a csapat hívei (és vezetői) pedig újra a Bajnokok Ligája megnyeréséről álmodoztak. Tavaszra azonban romlott a helyzet, Mbappé nem akarta aláírni a szerződéshosszabbítását Párizsban, úgy hírlett, minden, a külvilágnak szóló kozmetikázás ellenére nincs jó kapcsolatban Messivel és Neymarral, akik ellenben összetartottak, s vezérei az öltözőben a „dél-amerikai klánnak”.

Az idei esztendő tavaszán Madridban biztosra vették, hogy a „fehérek” meg tudják szerezni Mbappét, ő lett az első számú célpont. Azelőtt és azután is, hogy Karim Benzema vezérletével a Madrid kiejtette a PSG-t a Bajnokok Ligájából. Mbappé – a madridiak szerint – sokáig hitegette Pérez elnököt és a királyi klubot azzal, hogy szívesen szerződik gyermekkora kedvenc csapatához, s jelentős előrelépésnek érzi majd, hogy a Real Madridban futballozhat, abban a csapatban, amely az ő felnőtt pályafutása alatt minden riválisnál többször megnyerte azt a trófeát, amelyre a már világbajnok Kylian Mbappé leginkább vágyik: a Bajnokok Ligájának nagyfülű serlegét.

Ám májusban Mbappé elment Katarba, s fogalmazzunk úgy, hogy a PSG tulajdonosi körének legfontosabb emberei által hagyta magát rábeszélni arra, hogy mégis hosszabbítson 2025-ig a párizsi klubbal. Akadt e mellé egy nyomós érv: havi fizetését 4,5 millió euróra emelte az egyesület, amivel Mbappé lett a világ legjobban kereső futballistája. (A pályán keresett, tehát nem szponzori szerződéseken alapuló bevételek alapján.)

A csatár közben érzelmi húrokon is játszott, „elárulta” a sajtónak, hogy döntésében nagy szerepe volt annak, hogy francia létére francia klubban maradhat, s főleg, hogy Emmanuel Macron elnök kérte és kapacitálta őt a maradásra, „hiszen az mégis csak különleges, ha az ország köztársasági elnöke hívja fel az embert”.

Megjegyzendő, hogy akkoriban arról is lehetett olvasni, hogy Kylian Mbappé különleges kiváltságokat és biztosítékokat is kapott bónuszként a nem szerény fizetés mellé, például beletartozott a csomagba, hogy beleszólása van az összeállításba és abba is, hogy kiket igazoljon a klub.

Mindehhez képest az elmúlt napokban egyre több – természetesen elsősorban francia és spanyol – forrás ír arról, hogy Kylian Mbappé távozni készül a PSG-től, miután megromlott a kapcsolata a vezetőkkel, akik, szerinte, nem teljesítették a neki adott ígéreteket, amelyek egy része csak arra szolgált, hogy őt meggyőzzék a maradásról.

A legérdekesebb információ, hogy jogi képviselői azt vélelmezik, hogy a klub az elmúlt időszakban több Twitter-fiókot is létrehozott azzal a céllal, hogy lejárassa a játékost.

A francia sportnapilap, a L'Équipe szerint a dél-amerikaiak (Neymar, Lionel Messi és Marquinhos) erős ellenzéket alkotnak Mbappéval szemben az öltözőben, a francia csatárt csak honfitársai (Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele és Hugo Ekitike), ideértve a Spanyolországban felnőtt Asraf Hakimit, valamint az edző Christophe Galtier támogatja fenntartás nélkül. Mbappé továbbra is szoros kapcsolatban áll a klub vezetőivel, Luis Camposszal, Oliver Gagne-nyal és Julien Maynard-ral.

A L’Équipe megjegyzi, hogy nem vált be a klubvezetők szándéka, gyengíteni akarták a „dél-amerikai vonalat” Ángel Di Maria és Leandro Paredes eladásával. Ugyanakkor ők is úgy tartják, hogy lenne javítani való Mbappé viselkedésén, a többiekkel való kapcsolatán.

Kérdés, hogy ki lehet a vevő Kylian Mbappéra, ha tényleg – szerződésszegésre hivatkozva – érvényteleníteni tudja a szerződését a klubbal. Adná magát kérőként a Real Madrid, de kérdéses, hogy Florentino Pérez komolyan veszi-e, hogy „megbünteti”-e a csatárt a májusi ígéretszegés miatt.

A jelenlegi helyzetben a Premier League-klubjai valószínűbb célállomást jelenthetnek,

