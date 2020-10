Ronald Koeman nem örül a Real Madrid vereségeinek

Ha az ember figyelmesen végigböngészi a spanyol és az érdeklődő külföldi sportsajtót, könnyen levonhatja azt a következtetést, hogy bár mindenki tisztában van az ilyenkor kötelezően citál általánosságokkal, hogy ne írjuk, közhelyekkel, minthogy ilyen mérkőzésen nincs esélyes, nem számít az előzetes forma, de még, miután nézők nem lesznek, talán az sem, ki a pályaválasztó. Mégis: a fogadóirodák esélyszámai és az elemzők véleménye szerint is inkább a Barcelonának áll a zászló.

Pedig, a Ferencváros elleni, összességében magabiztos győzelmen kívül, a katalánok mérlege sem jó az utóbbi időszakban, ők sincsenek igazán jó formában – mégis őket tartják favoritnak. Annak ellenére is, hogy Zinédine Zidane edzőként még soha nem kapott ki a Camp Nouban, hogy hiába Lionel Messi az El Clásicók legeredményesebb játékosa, 2018 tavasza óta nem rúgott gólt a Real Madridnak, ráadásul a 2020–2021-es idényben még nem szerzett akciógólt.

A Marca pedzegette, hogy Zidane állása veszélyben van (persze írták ezt más lapok is), az edzőnek a válogatott mérkőzések miatti szünetig négy mérkőzése van arra, hogy megerősítse a pozícióját.

Nem mondhatni, hogy a francia tréner, akinél egyedül Miguel Munoz nyert több trófeát a Real Madrid edzőjeként, nagyon megviselte volna a híresztelés, a pénteki, a mérkőzés előtti utolsó sajtótájékoztatóján úgy reagált: „Ezt híresztelték már egy éve is.”

Van benne igazság, ugyanakkor kétségtelen, 2020-ban először kapott ki a csapata két egymást követő mérkőzésen, s különösen fájó, hogy mindkétszer otthon, az eddig bevehetetlen várnak látszó, a valdebebasi edzőközpontban lévő Estadio Alfredo di Stéfanóban.

A vereség(ek) egyik oka a spanyol sajtó szerint, hogy Zidane indokolatlanul ragaszkodik néhány játékosához, s a védelem csak árnyéka önmagának Sergio Ramos nélkül. A kapitányt lehet szeretni, de akár gyűlölni is, egyet nem szabad: nem elismerni. A számok azt mutatják, nélküle kártyavár a védelem. Raphael Varane és Eder Militao nagyon gyengén játszott a Sahtar ellen, utóbbi kapcsán a sajtó még azt is megkérdőjelezte, hogy Madrid-színtű játékos-e egyáltalán.

Egyre többször feltett kérdés, hogy miközben a vezetőség csak a nyáron lemondott olyan futballistákról, mint az Angliában nagy formában játszó James Rodriguez, vagy Regulion és Hakimi, Cristiano Ronaldo eladása óta a Madrid egyetlen olyan mezőnyjátékost sem szerződtetett, aki valóban jelentős erősítést jelentene. Karim Benzema kifejezetten gólerősen játszik CR7 távozása óta, de – akár arra az időre is gondolva, amikor a csapat BL-t is nyert és a szűkebb keret kiegészítő emberei, Álvaro Moratával az élen bajnoki címhez is segítették – érthetetlen, miért nem vásárolt a csapat egy olyan csatárt, aki levenne terheket Benzema válláról, akár úgy is, hogy lő egy szezonban 15-20 gólt.

A szombati El Clásicóval kapcsolatban nagy kérdés, beveti-e Zidane Sergi Ramost, aki pénteken már a többiekkel együtt edzett. Az edző azt mondta, semmit sem akar kockáztatni, ami felérne egy nemmel, mégis az a valószínűbb, hogy a csapatkapitány ott lesz a pályán. Azt, hogy elutazik Barcelonába, edzője százszázalékosra ígérte.

A legutóbb a 2002–2003-as idényben fordult elő, hogy egy El Clásico előtt mind a két csapat elveszítse az utolsó bajnoki mérkőzését. Most igen, s ez azt jelzi, egyik sincsen csúcsformában.

Zidane is utalt rá, hogy egy éve is kritizálták – egy éve sem kezdett jól a két csapat. A Real Madrid akkor öt mérkőzés után tizenegy ponttal állt (most tíz), a Barcelonának, ugyancsak öt forduló után hét pontja volt. (Most négy után hét.)

Ronald Koeman, akinek ez lesz edzőként az első El Clásicója, játékosként, persze, jó néhányon játszott 1989 és 1995 között, egyáltalán nem érezte megnyugtatónak azt, hogy a Madrid az elmúlt mérkőzései alapján nincsen jó formában. Beszélt a sajtótájékoztatóján arról, hogy ilyen csatában, ilyen körülmények között, ilyen erősségű játékosállomány esetében, semmit sem jelent a hullámvölgy, majd bókolt egyet Zidane-nak és a Madridnak: „Egy ilyen kvalitású edző és csapat esetében mindenki arra törekszik, hogy ha elszenvedett egy csalódást keltő eredményt, azt minél hamarabb kijavítsa.”

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia