Ameddig a 21. század első évtizede a Manchester Unitedé volt, a következőben az elsőség a városban maradt, de odébb állt egy házzal. A Manchester City, amelyet 2008-ban vett meg az Abu Dhabi United Group, a mögöttünk hagyott tíz évben minden riválisánál többször nyerte meg a Premier League-et. Négy elsősége mellett a Chelsea-nek három, a Man Unitednek két, a Leicester Citynek egy bajnoki arany jutott.

Az FA-kupában az Arsenal és a Chelsea is háromszor nyert, a City kétszer, egy-egy siker jutott a Man Unitednek és meglepetésre a Wigannek.

A három közül a legcsekélyebb presztízsű, a Ligakupa dönt a két nagyban egyaránt hat-hat elsőséget összegyűjtő Manchester City és Chelsea között, ebben a City a legutóbbi hat évben négyszer is nyert. Tíz év alatt tíz diadal a három nagy angol sorozatban – a Citynek átlagosan minden évre jut egy elsőség.

A City vezeti a tízéves öröktabellát is, 818 pontot gyűjtve 381 mérkőzésen. 251 győzelmet aratott a csapat, amelynek a gólkülönbsége elképesztő: 503.

Ez az évtized a Big Six klubjai volt Angliában, a megszerzett pontokat tekintve a Manchester City mögötti sorrend: Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham és Arsenal. A Man United és a Chelsea nagyon hasonló teljesítményt nyújtott, miként a másik három is. A Liverpool 2019-es teljesítményével előzte meg a két észak-londoni csapatot. Utóbbi kettő között egy pont a különbség.

Pep Guardiola, aki a legutóbbi, a Sheffield United elleni győzelmekor elérkezett a 100. sikeréhez a Premier League-ben (soha, még egyetlen edzőnek sem sikerült ez 134 meccs alatt), a legjobb pontátlaggal is dicsekedhet. E tekintetben a sorrend mögötte: 2. Sir Alex Ferguson (nagyon szoros versenyben a katalán edzővel), 3. Jürgen Klopp, 4. Antonio Conte. Az angol futball egyik sajátossága, hogy a BBC által a megszerzett pontok átlaga alapján felállított tízes rangsorban (csak azokat figyelembe véve, akik legalább egy bajnoki évet jelentő, 38 mérkőzésen dolgoztak) nincsen angol, sőt általában véve brit is csak egy, természetesen Sir Alex. Ellenben a tízbe befért három olasz (Conte, Ancelotti, Mancini), két portugál (Mourinho és Villas Boas), valamint egy-egy spanyol, német, holland és francia. A 2010-es években a legtöbb mérkőzésen Arséne Wenger dolgozott a Premier League-ben, ő is szerzete a legtöbb pontot.

Két Liverpool-játékos, Jordan Henderson (korábban Sunderland-játékos volt) és James Milner (ex-Aston Villa és Manchester City) játszott az évtizedben a legtöbb mérkőzésen a Premier League találkozóin. Előbbi 308, utóbbi 307 szereplést számlál. Harmadik egy kapus, Ben Foster, aki a 2010-es években a Manchester Untedben, a Birmingham Cityben, a West Bromwich Albionban és a Watfordban védett. A légiósok között két spanyol, David Silva és David de Gea a listavezető.

Ami a kapusokat illeti, Ben Fosteré a legtöbb védés, ellenben a nyáron visszavonult Petr Cech tudta le a legtöbb gól nélküli mérkőzést.

A csatárok közül a legtöbb gólt Sergio Agüero lőtte, megelőzve Harry Kane és Wayne Rooneyt, az angol válogatott legjobb két gólszerzőjét az évtizedben. Mögöttük Romelu Lukaku, Robin van Persie, Jamie Vardy, Eden Hazard, Olivier Giroud, Raheem Sterling és Sadio Mane.

