Cannes, 2017. május 19.Mundruczó Kornél rendező a Jupiter holdja című filmje bemutatójának alkalmából tartott fotózáson a 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. május 19-én. Az alkotás szerepel a május 28-ig tartó filmes seregszemle versenyprogramjában. (MTI/EPA/Ian Langsdon)
Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon

Mundruczó Kornél alkotása is versenyben az Arany Medve-fődíjért

Infostart / MTI

A februári 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál nemzetközi versenyprogramjában 22 film küzd az Arany Medve-díjért, köztük Mundruczó Kornél At the Sea című alkotása – jelentették be a szervezők.

A tavaly több mint 450 ezer nézőt vonzó Berlinalét idén február 12. és 22. között rendezik meg.

A versenyfilmek között a Juliette Binoche főszereplésével készült, öregedésről szóló drámától egy japán anime-filmen át a német Sandra Hüller főszereplésével forgatott történelmi drámáig számos műfaj felvonul.

A versenyprogramban 28 ország filmjei szerepelnek, köztük Mundruczó Kornél Amerikában forgatott, At the Sea című alkotása, amelynek főszerepét, egy rehabilitációról hazatérő nőt, Amy Adams játssza.

Az Arany Medve-fődíjért száll versenybe az A New Dawn című anime, Anna Fitch és Banker White YO Love is a Rebellious Bird című amerikai dokumentumfilmje a női barátságról, a Nightborn című, Rupert Grinttel forgatott fantasy és a Josephine című pszichológiai thriller is Channing Tatummal a főszerepben. Juliette Binoche-t a fesztivál közönsége az Queen at Sea című filmben láthatja, Huellert pedig a harmincéves háború végén játszódó fekete-fehér film, a Rose főszereplőjeként.

„Küzdünk azért a művészeti ágért, amelyet annyira szeretünk” – hangsúlyozta Tricia Tuttle fesztiváligazgató a keddi sajtótájékoztatón. „Ez a küzdelem azért folyik, hogy a mozikultúra megőrizhesse sokszínűségét” – fűzte hozzá.

A Berlinaléra számos hírességet várnak, köztük olyan hollywoodi sztárokat is, mint Oscar-díjas Michelle Yeoh, akit a nyitóünnepségen filmes pályafutásáért tiszteletbeli Arany Medve-díjjal tüntetnek ki.

A filmfesztivál az afgán filmrendező, Shahrbanoo Sadat No Good Men című filmjével nyílik majd meg, amely az ország mélyen patriarchális társadalmáról szól.

A Berlinale nemzetközi zsűrijét idén a 80 éves német rendező, Wim Wenders vezeti.

