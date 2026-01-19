ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Meghalt Anna Mark

Infostart / MTI

Életének 98. évében elhunyt Anna Mark (születési nevén Márkus Anna) festőművész Párizsban.

Anna Mark a második világháború után induló, Franciaországban kiteljesedő magyar festőgeneráció tagja volt. Életművére folyamatos figyelem irányult, az utóbbi években Budapesten, Szentendrén, Párizsban nyíltak kiállításai – tette közzé honlapján a Kisterem galéria.

Munkáit neves francia, magyar és svájci intézmények őrzik, 2025-ben a Szépművészeti Múzeum vásárolt korai rajzaiból, a Rouen-i Musée des Beaux-Arts gyűjteményébe pedig egy reliefekből, festményekből, művészkönyvekből és rajzokból álló válogatás került.

Márkus Anna a budapesti Képzőművészeti Főiskolára járt 1946 és 1950 között, majd az Állami Bábszínház díszletfestő műhelyében vállalt munkát. A háború utáni magyar avantgárd, az Európai Iskola alkotóinak köreiben otthonosan mozgott, pályája elejét meghatározta a szürrealizmus.

Az 1956-os forradalom leverését követően elhagyta az országot, 1959-ben telepedett le Párizsban, ahol haláláig dolgozott. A művésznek 1964-től kezdődően több tucat egyéni kiállítása volt franciaországi galériákban, élete végéig aktív résztvevője volt a francia és a magyar képzőművészeti szcénának.

Kezdetben figuratív, az 1950-es évek Magyarországa által inspirált szürrealista jellegű festészete Párizsban átalakult, olaj-vászon képein a konstruktív szerkesztés és a lírai absztrakció felé fordult. Az 1960-as évek legvégén rátalált egy új formára és technikára, a reliefre, amely segítette saját művészi útjának kibontakozását. Reliefjeit kettősség jellemzi, festészeti és szobrászati eszközöket egyaránt használt, így a műveken elvontság és anyagszerűség egyszerre vannak jelen.

Érdeklődése és csodálata a népművészet iránt fiatal éveiben kezdődött, erdélyi utazásaihoz kötődött. Később saját népművészeti gyűjteményt hozott létre, a paraszti kultúra használati tárgyai vették körül otthonában. A használatra tervezett egykor hétköznapi tárgyakat Mark beemelte művészi világába, felsejlenek a relifeken. A ház, az otthon ősképe, a számára fontos helyek emléke szintén visszaköszönnek munkáin.

Anna Mark műveiből a Rouen-i múzeum 2026. novemberében nagyszabású retrospektív kiállítást rendez.

