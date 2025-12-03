Korda György és Balázs Klári: itt a vége

A legendás zenész házaspár az Intercontinentalban megtartott sajtótájékoztatón jelentette be a különleges eseményt. A tájékoztatóról az Index tudósított. A búcsúkoncertjükön két sztárvendég, Szikora Róbert és Király Viktor is színpadra lép.

A közönség legutóbb 2024. május 11-én láthatta Kordáék életművét bemutató koncertjét. Ekkor kapták meg a Hungaroton-életműdíjat is, miután Korda az 50-es évek vége óta hűséges a kiadóhoz.

Korda György azon kevés előadók közé tartozik, akik már hat évtizede állhatnak színpadon. Ráadásul a fiatalabb generáció csak az elmúlt években fedezte fel az énekest a Reptér című slágerének köszönhetően.



Az (Utol)Show Felszállás várhatóan emlékezetes esemény lesz, ahol a házaspár több évtizedes pályafutását ünnepelheti majd a közönség.