2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Balázs Klári és Korda György énekesek a debreceni Campus Fesztiválon 2019. július 19-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Korda György és Balázs Klári: itt a vége

Infostart

Visszavonul Korda György és Balázs Klári, és bejelentették búcsújuk pontos időpontját is: a legendás páros 2026. december 19-én a Papp László Budapest Sportarénában tartja utolsó nagykoncertjét, amely az (Utol)Show Felszállás címet viseli.

A legendás zenész házaspár az Intercontinentalban megtartott sajtótájékoztatón jelentette be a különleges eseményt. A tájékoztatóról az Index tudósított. A búcsúkoncertjükön két sztárvendég, Szikora Róbert és Király Viktor is színpadra lép.

A közönség legutóbb 2024. május 11-én láthatta Kordáék életművét bemutató koncertjét. Ekkor kapták meg a Hungaroton-életműdíjat is, miután Korda az 50-es évek vége óta hűséges a kiadóhoz.

Korda György azon kevés előadók közé tartozik, akik már hat évtizede állhatnak színpadon. Ráadásul a fiatalabb generáció csak az elmúlt években fedezte fel az énekest a Reptér című slágerének köszönhetően.

Az (Utol)Show Felszállás várhatóan emlékezetes esemény lesz, ahol a házaspár több évtizedes pályafutását ünnepelheti majd a közönség.

