ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Frida Kahlo műveiből rendezett, Remekművek a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2018. július 5-én, a sajtóbemutató napján. A tárlat július 7-től november 4-ig látható.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Valakinek megért 18 milliárdot egy Frida Kahlo-önarckép

Infostart / MTI

Rekordáron, 54,7 millió dollárért (18 milliárd forintért) kelt el Frida Kahlo egy önarcképe a Sotheby's csütörtöki New York-i árverésén. Az aukciósház közlése szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet árverésen egy nő által készített műalkotásért valaha kifizettek.

Az 1940-ből származó, El sueno (La cama) – lefordítva Az álom (Az ágy) – című szürreális festményért, amely egy baldachinos ágyban, élet és halál határmezsgyéjén ábrázolja az alvó művészt, két licitáló között öt percig folyt a küzdelem. A győztes licitálót az aukciósház nem nevezte meg.

Az aukciós női rekordot a művészek között korábban Georgia O'Keeffe amerikai festő tartotta, akinek Jimson Weed/White Flover No.1 című alkotása 2014-ben 44 millió dollárért (14,5 milliárd forintért) kelt el.

Kahlo egyéni aukciós rekordja korábban 34,9 millió dollár (11,5 milliárd forint) volt, amit 2021-ben fizettek ki egy képéért.

Az El sueno (La cama) című festményét 1980-ban bocsátották utoljára árverésre, akkor 51 ezer dollárt (17 millió forintot), a jelenlegi ár ezredrészét adták érte.

Anna Di Stasi, a Sotheby's latin-amerikai részlegének vezetője szerint a csütörtöki aukciós rekord egyfelől annak szólt, hogy egyre inkább elismerik Kahlo művészi zsenialitását, másfelől annak, hogy a női művészeket is egyre nagyobbra értékelik a műtárgypiacon.

A főleg önarcképeivel világhírűvé vált Frida Kahlo 1907-ben született és 47 évesen, súlyos fizikai fájdalmakkal és érzelmi megpróbáltatásokkal teli élet után 1954-ben hunyt el.

Kezdőlap    Kultúra    Valakinek megért 18 milliárdot egy Frida Kahlo-önarckép

árverés

frida kahlo

önarckép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Az amerikai elnök szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia.
 

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben

Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben

A zsarolóvírus-támadások nemcsak technikai fennakadásokkal vagy átmeneti anyagi veszteségekkel járhatnak, egy vállalkozás bukását is jelenthetik: az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a sikeres védekezés kulcsa az, hogy egy cég üzleti stratégiája képes-e megelőzni a bajt, illetve felkészült-e a helyreállításra. Bár a zsarolóvírusokkal ma már minden iparágban támadnak a bűnözők, a legnagyobb veszélyt a kis- és közepes vállalkozásokra jelentik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját

Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 18:10
Sárkányok Kabul felett: tisztelgés az Afganisztánt megjárt magyar katonák előtt
2025. november 20. 20:28
Kihirdették a Makovecz Imre-díj győztesét
×
×
×
×