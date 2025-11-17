ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.85
usd:
330.9
bux:
107347.43
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pályafutásuk elismeréseként tiszteletbeli Oscar-díjban részesült Wynn Thomas amerikai díszlettervezõ (b) és Tom Cruise amerikai színész az amerikai filmakadémia 16. alkalommal rendezett Governors Awards díjkiosztó ünnepségén Los Angelesben 2025. november 16-án.
Nyitókép: Chris Pizzello

„A filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki vagyok” – Tom Cruise Oscart kapott

Infostart / MTI

Érzelemteli beszéddel köszönte meg Tom Cruise az amerikai filmakadémia tiszteletbeli Oscar-díját vasárnap, a Los Angeles-i Ray Dolby bálteremben megrendezett ünnepségen, amelyen Debbie Allen koreográfus, Wynn Thomas produkciós tervez és Dolly Parton is díjat kapott – számolt be róla a Variety.com.

A 63 éves ausztrál származású színész-rendezőnek Alejandro G. Inárritu adta át a filmakadémia Kormányzói-díját a gálán, amelyet idén 16. alkalommal tartottak meg.

Cruise beszédében tisztelettel adózott mindazok előtt, akik a filmkészítést lehetővé teszik, és kiemelte, hogy a milyen fontos szerepe van a mozi egyesítő erejének.

„A mozi elvisz engem a világ minden tájára” – mondta Cruise. „Segít megérteni és tisztelni a különbségeket. Megmutatja mi a közös bennünk, hogy milyen sok mindenben hasonlítunk egymásra. És mindegy, hogy honnan jövünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érezzük, együtt remélünk, ez adja ennek a művészeti formának az erejét, ezért fontos nekem. Tehát a filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki vagyok” – hangsúlyozta.

Cruise-t korábban négy alkalommal jelölték Oscar-díjra: kétszer a legjobb színész Oscarjára a Született július negyedikén és a Jerry Maguire című filmekben nyújtott alakításáért, egyszer a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában a Magnólia című filmért, a Top Gun: Maverick című produkciójáért pedig a legjobb film kategóriában producerként.

A Kormányzói díjátadón Cynthia Erivo nyújtotta át a tiszteletbeli Oscart Debbie Allen koreográfusnak.

A 75 éves Allent korábban nem jelölték Oscar-díjra, de több Oscar-díjátadón is dolgozott koreográfusként. Legismertebb munkái közé tartozik a Felejtsd el Párizst! című vígjáték és az A Jazzman's Blues című dráma.

Los Angeles, 2025. november 17. A pályafutásuk elismeréseként tiszteletbeli Oscar-díjban részesült Tom Cruise amerikai színész, Debbie Allen amerikai táncmûvész, koreográfus és Wynn Thomas amerikai díszlettervezõ (b-j) az amerikai filmakadémia 16. alkalommal rendezett Governors Awards díjkiosztó ünnepségén Los Angelesben 2025. november 16-án. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello
Los Angeles, 2025. november 17. A pályafutásuk elismeréseként tiszteletbeli Oscar-díjban részesült Tom Cruise amerikai színész, Debbie Allen amerikai táncmûvész, koreográfus és Wynn Thomas amerikai díszlettervezõ (b-j) az amerikai filmakadémia 16. alkalommal rendezett Governors Awards díjkiosztó ünnepségén. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Wynn Thomas filmes pályafutását szintén életműdíjjal ismerték el. Thomas több olyan filmen dolgozott produkciós tervezőként, amelyeket díjára jelölt a filmakadémia, illetve Ron Howard Egy csodálatos elme című filmje el is nyerte az Oscart.

Dolly Partont az estén a Jean Hersholt Humanitárius Díjjal tüntették ki több évtizedes filantróp tevékenységéért. A 79 éves Emmy- és Grammy-díjas énekesnő személyesen nem tudott megjelenni egészségügyi problémái miatt, de a gálára elküldte előre rögzített köszönőbeszédét.

A Kormányzói díjátadó vörös szőnyegén számos hollywoodi filmsztár vonult fel, köztük Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson és Emma Stone is.

Az amerikai filmakadémia évente rendezi meg ünnepi díjátadó gáláját, a díjazottak mind Oscar-szobrot vehetnek át.

Kezdőlap    Kultúra    „A filmkészítés nem az, amit csinálok, hanem az, aki vagyok” – Tom Cruise Oscart kapott

film

oscar-díj

mozi

tom cruise

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Különböző periódusokban, illetve olykor egyszerre három típusban összesen tíz darab szárnyashajó közlekedett Magyarországon 1965 és 2025 között, októberben azonban az utolsó, menetrend szerinti járat is befejezte szolgálatát. Balogh Tamás hajózástörténeti szakíró az InfoRádióban elmondta: valószínűleg alkatrész-utánpótlási és szervizproblémák miatt kell kivonni a forgalomból ezeket a hajótípusokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Múlt héten a mesterségesintelligencia-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette kissé meginogtak a tőzsdék és hétfő reggel is inkább negatív volt a hangulat az ázsiai részvénypiacokon, míg Európában kis mozgásokkal indult a nap, a DAX minimálisan emelkedett, bár ez nem tartot sokáig, a déli órákra lefordultak az irányadó indexek. A héten jelent az Nvidia, amit kiemelt figyelemmel követhetnek a techrészvények árazása miatt aggódó befektetők, magyar szempotnból pedig az MNB döntése is fontos lesz. November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra: ezekben az országrészekben hullhat a legtöbb

Már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra: ezekben az országrészekben hullhat a legtöbb

A hidegfront nyomán este a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 13:55
Rovarinvázió után: hamarosan végeznek a renoválással, kiderült az is, mikor nyithat újra a Pannonhalmi Főapátság könyvtára
2025. november 15. 16:36
Hogyan ne aludjunk bele a meseolvasásba? Mikó István segít bárkinek
×
×
×
×