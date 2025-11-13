ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök Szilvia
A 2020. augusztus 29-én közreadott képen Chadwick Boseman amerikai színész a Fekete Párduc című film reklámkampányán vesz részt New Yorkban 2018. február 14-én. Boseman 43 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/Victoria Will/Invision/AP/Invision/Victoria Will

Posztumusz kapja meg csillagát a Hírességek sétányán Chadwick Boseman

Infostart / MTI

A 2020-ban elhunyt színészt talán a Fekete Párduc című Marvel-filmben játszott szerepéből ismerhetik a legtöbben.

A Fekete Párduc öt éve elhunyt sztárja, Chadwick Boseman posztumusz csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán – jelentették be szerdán a szervezők.

Az amerikai filmsztár hollywoodi csillagát november 20-án avatják fel a Hírességek sétányán. Az ünnepségen megjelenik a színész özvegye, Simone Ledward-Boseman, valamint az Oscar-díjas Viola Davis és Ryan Coogler rendező is meghívást kapott.

Boseman 43 éves korában, 2020-ban hunyt el rákbetegség következtében.

A Coogler rendezte Fekete Párduc című, szinte teljesen csak fekete színészekkel és stábbal forgatott szuperhősfilmben T'Challa herceget alakította, ezzel a kasszasikerrel vált filmsztárrá.

Boseman A 42-es című sportdrámával hívta fel magára a figyelmet 2013-ban. Későbbi munkái közé tartozott mások mellett A megállíthatatlan, az Újoncok napja és A James Brown-sztori. 2016-ban, az Amerika kapitány: Polgárháború című képregényfilmben alakította először T'Challát, majd a Bosszúállók: Végtelen háború, Bosszúállók: Végjáték és a Fekete Párduc filmben is ebben a szerepben láthatta a közönség. Utolsó filmszerepét a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című drámában kapta, amelyben dzsessztrombitást alakított az 1920-as évek Chicagójában. A film címszerepét Viola Davis játszotta. Bosemant ezért az utolsó szerepéért 2021-ben posztumusz Golden Globe-díjjal ismerték el, és posztumusz Oscar-díjra is jelölték.

