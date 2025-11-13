Átadták a magyar irodalom egyik legrangosabb díját

A magyar irodalmi élet egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező szakmai elismerését a Déry Tibor Alapítvány évente ítéli oda. A díj Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet kimagasló alkotóinak munkásságát kívánta támogatni.

A pénzjutalommal járó kitüntetés forrása a Déry-hagyaték, beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét. A díj egyúttal Déry Tibornak is emléket állít, akinek idén ünnepeljük születése 131. évfordulóját - írták a közleményben.

Az elismerést odaítélő kuratórium elnöke Schein Gábor, tagja Bán Zsófia, Keresztesi József és Németh Gábor.

Az idei díjazottak közül Bognár Péter 1982-ben született Budapesten. Verseket 2003 óta publikál, írt színdarabot, amelyet Gothár Péter rendezésében a Katona József Színház mutatott be, első regénye Hajózni kell, élni nem kell címmel 2022-ben jelent meg, ezt követte egy évvel később a Minél kevesebb karácsonyt, a sorozat harmadik darabja pedig – az Elmész, visszajössz, sose halsz meg – tavaly jelent meg. Munkáiért 2011-ben Petri-díjat, 2016-ban Artisjus Irodalmi Díjat, 2023-ban Zelk Zoltán-, 2024-ben Békés Pál-díjat kapott.

Déry-díjas lett Szőcs Petra költő, filmrendező. Kolozsváron született, az ELTE magyar-német szakán és az SZFE forgatókönyvíró szakán végzett. 2008 óta publikál verseket. Kisjátékfilmjeit és Déva című nagyjátékfilmjét többek között Velencében, Cannes-ban és Szarajevóban vetítették. Első könyvéért (Kétvízköz), amely Kolozsvár egyik városrészéről kapta a címét, 2014-ben Makói Medáliák díjat kapott. 2017-ben Stuttgartban adták ki magyar-német nyelvű verseskötetét (Dán púder). Legutóbbi verseskötete, A gonosz falu legszebb lakói 2022-ben jelent meg.

A szintén díjazott Owen Good 1989-ben született Észak-Írországban. Magyar prózát és verset fordít angol nyelvre. Legutóbbi és hamarosan megjelenő könyvfordításai között szerepelnek Závada Pál (Egy piaci nap/Market Day), Barnás Ferenc (Másik halál/Other Death), Tóth Krisztina (Fehér farkas/White Wolf) és Péterfy-Novák Éva (Egyasszony/Anywife) művei. Tóth Krisztina költészetének fordításáért elnyerte az Asymptote Close Approximations Prize elismerést, míg Pixel című prózakötetének fordítása az EBRD irodalmi díj második helyezettje lett. 2016 óta a Hungarian Literature Online szerkesztője.

Elnyerte az elismerést Sineger Júlia is. A beszédtanár 1953-ban született, tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskoláján és szakmai szervezetek továbbképzésein végezte. Első diplomája megszerzése után, 1978-tól dolgozott oligofrénpedagógiai-logopédia szakos gyógypedagógusként Szentesen, ahol 2012-ig tevékenykedett. Kiemelkedő szakmai munkájáért 1980-ban elnyerte az Oktatási Miniszter Dicsérő Oklevelét, 2001-ben pedig a Szentes Városért Emlékérmet.

Szintén Déry-díjas lett Keserű Imre. 1956-ban született, a Színházművészeti Főiskolán színházelméletet és drámapedagógiát, a József Attila Tudományegyetemen történelmet és németet tanult. 1980 óta pedagógus: 31 éven át a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban tanított, 1998-ban pedig a hazai drámatagozatokkal közösen megalapította Budapesten a Keleti István Művészeti Iskolát, ahol ma is oktat. Sokrétű színházpedagógiai munkássága során számos diákszínjátszó előadást rendezett, valamint workshopokat vezetett itthon és több európai országban. 2011-ben egykori tanítványaival létrehozta a bOdyssey-projektet, amelynek Escape és Búcsú című előadásait eddig több mint négyszáz alkalommal játszották Magyarországon és Svájcban.

Az első Déry-díjat 1984-ben adták át (akkor még Déry Tibor-jutalom néven).

Azóta több százan kaptak kitüntetést. A korábbi díjazottak között szerepelt az írók-költők közül Csoóri Sándor, Csukás István, Esterházy Péter, Spiró György és Ottlik Géza, az irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták sorában Csűrös Miklós, Ferencz Győző, Kovács Sándor Iván, Lengyel András, Németh G. Béla, Radnóti Sándor és Vida Gábor. Tavaly Jánossy Lajos, Szűcs Teri és Sophie Aude vehette át a kitüntetést.