8,5 milliárd forintot adott egy kék színű „kőért” egy kínai

A Mellon Blue kék gyémánt 20,5 millió svájci frankért kelt el a Christie's aukciósház egyik svájci árverésén.

A drágakő kikiáltási ára átszámítva mintegy 9,6 milliárd forint volt.

A drágakő egykor Rachel "Bunny" Mellon néhai amerikai műgyűjtő tulajdona volt, s róla is kapta nevét. Mellon az ékkövet nyakláncon hordta.

A 9,51 karátos, cseppformájúra csiszolt kék gyémánt jelenleg egy különleges gyűrűbe van foglalva, amely egy kígyóra emlékeztet, és amelyet több kisebb fehér gyémánt ékesít.

A vevőnek az árverési összegen felül az aukciósház mintegy 20 százalékos jutalékát és az általános forgalmi adót is meg kell fizetnie, amelynek összege a lakóhelyétől függően változhat.

Az aukciósház megkeresésre közölte, hogy a drágakő egy kínai vevőhöz került.

