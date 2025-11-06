Új film Káel Csabától, megvan a bemutató dátuma

Január 22-én kerül a magyar mozikba a Magyar menyegző című zenés, táncos, romantikus film, amelyet november 15-én a Kolozsvári Magyar Operában is bemutatnak a film kalotaszegi közreműködői részvételével - közölte a produkció szerdán.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy Káel Csaba filmjének világpremierje jövő héten lesz az "A" kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) versenyprogramjában.

A Magyar menyegző hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi nyelvén. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok - írták.

Mint fogalmaztak, a zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás, amely a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, és "a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot".

A közlemény szerint az alkotók célja az volt, hogy a magyar népművészet egyetemes értékeit egy romantikus történeten keresztül mutassák be a hazai és a nemzetközi közönségnek. A produkció egyúttal főhajtás a legendás koreográfus, Novák Ferenc "Tata" életműve előtt, aki generációkat inspirált a magyar néptánc megőrzésére és továbbvitelére.

A közleményben idézik Törőcsik Franciskát, a film egyik főszereplőjét, aki azt mondta: nagyon örült annak, hogy a Magyar menyegző forgatása kapcsán a néptánccal is megismerkedhetett. "Mint minden társas tánc, a néptánc is leginkább a szerelmet hivatott kifejezni, a néptánc ereje az, ami a két főszereplő szerelmét elmélyíti, és ami által még érzékletesebben tudja majd a film elmesélni a nézőknek Kati és Péter szerelmét" - hangsúlyozta a színész.

A Magyar menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendrei Skanzenben, illetve Erdélyben, Kalotaszegen.

A film főszerepeit a hazai mozikba már több mint 1 millió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska mellett a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítják.

További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes.

A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis készítésében résztvevő Lajos Tamás látja el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.

A koreográfus Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor, a filmben közreműködnek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei, míg az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenekarvezető irányításával csendülnek fel.

A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia).

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL - Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósul meg - áll a közleményben.

A film - amelynek teasere és teaser plakátja is elkészült már - a Fórum Hungary forgalmazásában kerül a magyar mozikba.