Szexmentesség titkai: a látás, az intelligencia és a szexuális élet összefügg

A statisztikák szerint a vizsgált személyek körülbelül egy százaléka – csak az Egyesült Királyságban 690 ezer ember – soha nem létesített szexuális kapcsolatot.

Jellemző vonások és sztereotípiák

A kutatók szerint a szexmentes életet élők tulajdonságai részben megfeleltethetők a „kocka” vagy „gyík” sztereotípiának.

Gyakoribb körükben az autizmus vagy ADHD. Korábban kezdtek szemüveget viselni, mint szexuálisan aktívabb társaik. A férfiak esetében az átlagtól elmaradó fizikai erő is tényező.

Átlag feletti intelligenciával rendelkeznek, valamint alig vagy egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt, cigarettát és tudatmódosító szereket.

Gyakran érzik magukat magányosnak és idegesnek, nehezen barátkoznak, ami miatt alacsony esélyt látnak párkapcsolat létesítésére.

A tanulmány kiemeli, hogy a korai látásromlás és az abból fakadó szemüvegviselés összefüggésben áll a szexuális tapasztalatok hiányával.

Genetikai és társadalmi tényezők

A genetikai elemzés szerint a gének csupán 15 százalékban felelősek a szexmentességért. A szexmentes életet élő férfiak gyakran olyan helyeken élnek, ahol kevesebb a nő.

„Tanulmányunk nagy lépést jelent a szexmentesség megértésében, de sokkal árnyaltabb felmérésre van szükség” – summázta egy professzor az index.hu által ismertetett cikkben.

A kutatók szerint fontos, hogy ne nézzük le azokat, akik nem élnek szexuális életet, függetlenül attól, hogy ez önkéntes választás, vagy kényszer szülte helyzet.