Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada

A 22. évadának fut neki a Centrál Színház. A teátrum meghirdette új, 2025/2026-os évadát, amit a Generációk évadának nevez. A Centrál direktora korunk egyik legnagyobb kihívásának a generációk közti szakadékokat nevezte. "Az idősebb korosztály, aki élettapasztalattal bír, a fiatal generációk kérdésére nem tud válaszolni" - indokolta az évad cím választását az InfoRádiónak Puskás Tamás igazgató. "Nem tudja, hogy mi bántja őket, hogy milyen életet élnek, nem érti azokat a kérdéseket ami foglalkoztatja őket és nem tud nekik tanácsot adni, különösen az online világban rejlő veszélyekről" - hívta fel a figyelmet a rendező.

A jelenséget bemutató példaként a szeptemberben nyolc Emmy-díjat begyűjtő, a Kamaszok (Adolescene) című, négyrészes sorozatot említette. Puskás Tamás szerint a részenként egy snittben felvett sorozat sikerét mutatja, hogy a legélesebben mutatja be a generációk közti távolságot. Ebben a témában kerestek darabokat az új évadhoz, és ezért döntöttek David Ireland: Az ötödik lépcső és Suzie Miller: Inter Alia című kortárs darabok mellett.

Woody Allen 90

Időrendben ezeket megelőzi a Centrum Színház legújabb Woody Allen drámájának bemutatója november 8-án, míg Molnár Ferenc Testőrének premierjét már láthatta a közönség. Az évadnak különös jelentőséget ad, hogy Woody Allen november 30-án ünnepli a 90. születésnapját. Az amerikai író-rendezőnek már volt több darabja műsoron a teátrumban, a New York-i komédia már 21 éve vonzza a nézőket a Centrál színpadához.

"Azt még nem tudhatjuk, hogy a Hattyúdala-e az eredetileg Neuratikus dzsembori címen írt, jelenleg utolsó Woody Allen darab, amit Tiszta őrület címen, mutat be a színház" - mondta Puskás Tamás, aki egyben az európai ősbemutatónak számító darab rendezője. "A négyszeres Oscar-díjas Woody Allan két éve írt darabja rá jellemző módon a neurózisról, a drámaíró nehézségeiről, a nőkről,de elsősorban a szexről szól - foglalta össze az igazgató.

"A január elejére tervezett bemutató, Az ötödik lépcső, egy anonim alkoholista összejövetel öt alkalmát mutatja meg, ahol egy fiatal mentort választ magának, egy 60 éves ember személyében, aki már több mint húsz éve tiszta. Az idősebb úr arra vállalkozik, hogy a fiatalt végigvezeti a megtisztulás útján, de mint kiderül, nem is érti annak nehézségeit és egyáltalán nem tud rájuk jó választ adni, kizárólag a saját önző problémáival és nehézségeivel van elfoglalva" - mesélt a kortárs drámáról a direktor.

"A következő nagyszínpadi próbafolyamat, az Inter Alia, három főszereplőt és rengeteg kisgyereket felvonultató előadás. A történet szerint a bírónő megpróbál abúzus ügyekben egyértelmű ítéletet hozni és a törvény szigorával eljárni, majd váratlanul saját fia ügyében kell felmentő vagy elítélő döntést hoznia."

VIP jegyek a Centrál Színházban

A jegyárpolitikáján is változtatott a teátrum. Szeptembertől úgynevezett VIP jegyeket értékesít, amelyekből előadásonként mindössze 10 darab lesz elérhető. Ezek a jegyek azon túl, hogy a színház fennmaradását és munkáját támogatják, emlékezetes színházi élményt kínálnak.

"Azt látjuk, hogy a nézőink, az ország szegényedik és kedvetlenedik, és ez érzékelhető a jegyvásárlás aktivitáson is. Egyre nehezebben engedhetik meg maguknak a nézők a kényszerűen magas jegyárakat, amire a csekély állami támogatás kényszeríti a magánszínházakat is" - érvelt az új rendszer mellett az igazgató.

A VIP jegyet váltók segítenek legalább ugyanennyi nézőnek, hogy jóval olcsóbban juthassanak színházba. "Dupla jegyárért, 30 ezer forintért lehet vásárolni a VIP jegyeket a nézőtér 2. sorában. Garantált, ingyenes parkolási lehetőséget kínálnak a színházhoz közel, érkezéskor welcome drinket, az előadás szünetében szendvicseket és italokat biztosít, de a vásárló egyedi címkés bort vagy pezsgőt is hazavihet emlékül" - ismertette az új lehetőséget Puskás Tamás.