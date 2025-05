Egy balatoni strandra is beköltözik a Magyar Mozgókép Fesztivál

A 200 nevezésből több mint 100-at választottak ki a Magyar Filmakadémia különböző szekcióinak a tagjai, ők szűkítik le a 22 kategóriában 5-5 nomináltra a programot, így áll össze a teljes kép – mondta Káel Csaba az InfoRádió kérdésére. A filmügyi kormánybiztos, aki egyben a Nemzeti Filmintézet igazgatója, hozzátette: rengeteg újdonság lesz, ezeket a fesztivál honlapján meg lehet nézni. „Nagyon érdekes évünk van van, hiszen 1895-ben mutatkozott be az első film egy párizsi kávéházban, a kezdetekről is megemlékezik a fesztivál” – mondta, és hozzátette, idén százéves két legenda, egy fantasztikus páros: „Makk Károly és Darvas Iván, az ő színész alkotótársa és barátja, róluk is meg fogunk emlékezni” – emelte ki Káel Csaba.

Az igazgató megemlítette: az új generáció is megjelenik, hiszen ismét bemutatkoznak az egyetemisták a filmjeikkel. A nagysikerű Hunyadi-sorozatot is meg lehet moziban nézni három egymás utáni estén, három-három részt vetítenek naponta, és szombaton, a fesztivál végén meg lehet nézni a két utolsó részt is, ez is egy különlegessége a fesztiválnak. „Bán Mórnak a fesztiválra jelenik meg a Hunyadi-filmet összefoglaló könyve. Ő már korábban megírta a regényciklusát, ez most a filmből indul, és tulajdonképpen visszaírja ezt a történetet” – mondta Káel Csaba.

A helyszín is ad számos lehetőséget arra, hogy élvezetes legyen a lebonyolítás – mondta a kormánybiztos. Például a 800 ezres nézettséget meghaladó Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek lesz Balatonalmádiban, a strandon egy olyan bemutatója, ahol a mozinézők együtt énekelhetik a filmbeli számokat.

„A Balatonfüred–Veszprém–Balatonalmádi háromszög, mint helyszín, abból a szempontból is kiváló, hogy a közönség jobban el tudja érni a programokat, amelyek beépíthetők egy hosszabb nyaralásba is” – vélekedett Káel Csaba.