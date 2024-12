Nemcsák Károly ismét pályázik: rengeteg még a feladatunk

Hét premierre vállalkozott a József Attila Színház, és ehhez nagyon gazdaságosan kell működtetni az intézményt – mondta Nemcsák Károly, a teátrum igazgatója. Példaként említette, hogy a Luxemburg grófja díszleteit és jelmezeit a kecskeméti Katona József Színháztól vásárolták meg, mert így sokkal olcsóbban meg tudták teremteni az előadást. Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy több területen is gondolkodnak a közös működtetésben. Ugyanez nem érvényes a színészekre, mert a József Attila Színházban elsősorban a társulati tagoknak szeretnének lehetőséget adni, de időnként hívnak vendégeket is, ahogy a rendezők közül is dolgozott már a teátrumban Bagó Bertalan, Lengyel Ferenc, Szente Vajk vagy Funtek Frigyes is.

A József Attila Színház épülete a fővárosé, és az állami finanszírozás is az önkormányzaton keresztül érkezett, épp most kell újrakötni az erről szóló megállapodást, ezért még nem ismert a színház következő évi költségvetése, Nemcsák Károly azt reméli, hogy figyelembe veszik azokat a változásokat, amelyeket a rezsiemelés, az infláció, a minimálbér-emelés okozott. Ezenkívül pályázati úton próbálnak forráshoz jutni, az igazgató szerint viszont a mecenatúra nem működik, szerinte nem alakult ki ennek a kultúrája, és egy cég inkább egy sportklubot támogat, mint egy színházat.

A színi igazgató úgy látja, sok tényező megnehezíti a működésüket, jelentősen megnőtt az utóbbi másfél évtizedben a társulatok, a játszóhelyek száma, viszont a támogatás és a fizető nézők száma is véges.

Nemcsák Károly vállalja, hogy a József Attila Színház népszínház maradt, de a repertoárt szélesítik drámákkal, kortárs darabokkal is, példaként említette Márai Sándortól a Gyertyák csonkig égnek című darabot vagy Egressy Zoltán Portugálját is. Azt is fontosnak tartja, hogy a fiatalokat meg tudják szólítani, szerint ez az egyik legnehezebb feladat, de a legnemesebb feladat is, hogy kineveljék a következő időszak színházba járó közönségét.

Az ismert színész 2011 óta vezeti a József Attila Színházat, már a harmadik igazgatói ciklusát tölti az élén, és azt mondta sok minden megélt ez a 13 év alatt. Az első időszak legnagyobb feladata a gazdasági helyzet stabilizálása volt, a második ciklusában viszont már már nyugodt, kiszámítható működést tudott biztosítani, a harmadikban pedig lehetősége nyílt társulatot építeni, mert addig csak megbízási szerződéssel tudta a színészeket alkalmazni.

"Én igazából nem értékelni akarom az eddigi munkát, hanem tovább folytatni, és a napi dolgainkat intézni, és ezzel talán jobbá tenni a színházunkat, hisz rengeteg feladatunk van" – mondta Nemcsák Károly, és hozzátette, hogy ez nemcsak a művészeti kérdéseket érinti, mert például az épületet is szeretnék tovább bővíteni, a tervek készen is állnak, ez egy egy 12 milliárd forintos beruházás lenne, ennek részeként a hang- és fénytechnikát is felújítanák, most arra várnak, hogy erre is jusson pénz. Az elképzelések szerint az utoljára 1968-ban felújított épület rekonstrukciója három év alatt történne meg, így a költségek is jobban eloszlanának, és közben játszani is tudnának, csak a nyári leállások lennének hosszabbak.

Nemcsák Károly megerősítette, hogy pályázni fog ismét az igazgató posztra. "Rengeteg olyan feladat van előttem, amit jó lenne megvalósítani, ha erre lehetőségem lesz, akkor én szeretném befejezni, és még érzek magamban elég sok erőt ahhoz, hogy a nehézségeket át tudjuk vészelni" – mondta, és hozzátette, igyekszik arányosan beosztani az idejét, ezért ebben az évadban színészként csak egy bemutatóban vállal szerepet.

"Nem akarok eluralkodni a társulat életében úgy, hogy mindent én játsszak, mert azt egészségtelennek tartom. Én egy társulatnak vagyok a vezetője, és a társulattal kell elsősorban foglalkoznom. Az egyéni dolgaimat bizonyos helyzetben háttérbe kell rakni. Nekem vannak olyan feladataim, amit örömmel és úgy csinálok, ami nekem boldogságot és örömet okoz, és annak is nagyon örülök, sőt annak örülök nagyon, ha a társulatunk jó állapotban van, jó passzban van, jó előadásokat csinálunk, és lehet, hogy azzal tudok segíteni, hogy azokat a feltételeket biztosítjuk, ami egy jó előadás megszületéséhez szükséges" – mondta.