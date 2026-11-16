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Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Befagyasztotta az alkotmánybíróság pénzügyeit a lengyel jegybank

Infostart / MTI

A Lengyel Nemzeti Bank (NBP) leállította az alkotmánybíróság nála vezetett számláin lévő összes fizetési megbízás teljesítését a testületnél kialakult helyzet miatt – közölték hétfőn az NBP honlapján.

Az NBP az intézkedésében jogi osztályának elemzésére hivatkozik. Utóbbit amiatt készítették, hogy két, egymásnak ellentmondó állásfoglalást kaptak az alkotmánybíróság képviseletére jogosult személyekről. A fennálló helyzet miatt leállítják a bíróságnak az NBP által vezetett számláit érintő összes fizetési megbízást, függetlenül attól, ki adja ki – áll a közleményben.

November végén Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró közölte: ideiglenesen átvette az alkotmánybíróság irányítását, és felfüggesztette tisztségéből az alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit, valamint helyettesét, Bartlomiej Sochanskit.

Az NBP felidézte: Swieczkowski a banknál november 2-án nyilatkozatot nyújtott be, amelyben megjelölte az alkotmánybírósági számla kezelésére jogosult személyeket. Álláspontját az eddigi alkotmánybírósági elnök később megerősítette, benyújtotta egyúttal a lengyel legfelsőbb bíróság november 10-én kiadott határozatát, amely hatályon kívül helyezte Korwin-Piotrowska döntését Swieczkowski és helyettese felfüggesztéséről.

Közben viszont az NBP Korwin-Piotrowska nyilatkozatát is megkapta a számlakezelésre jogosult új személyek megjelöléséről – magyarázták a közleményben.

Az NBP aláhúzta: nem jogosult az alkotmánybíróság irányításáról kialakult vita elbírálására, az egész ügy azonban hatással van annak megállapítására, kik rendelkezhetnek a testület jegybanki számláján lévő eszközökkel.

A helyzet jogi elemzése pedig kimutatta: „megvan az alapja, hogy az NBP felfüggessze az alkotmánybíróság által kezdeményezett fizetési megbízások teljesítését” – szögezték le.

Az új összetételű alkotmánybíróság október végén rendőrségi támogatással foglalta el a varsói alkotmánybíróság székházát, amely előtt már több hete az eddigi alkotmánybírókat támogató tüntetők tiltakoznak.

Karol Nawrocki lengyel elnök és az ellenzéki pártok politikusai jogellenesnek nevezték az alkotmánybíróságot érintő kormányzati lépéseket, és több jogász szervezet, valamint a Lengyel Helsinki Bizottság is bírálta őket.

Donald Tusk kormányfő viszont múlt héten szabályos összetételűnek nevezte a Korwin-Piotrowska által irányított testületet, és bejelentette: jogerősnek ismeri el a döntéseit.

Andrzej Domanski pénzügyminiszter hétfőn a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban jelezte: a jegybanki döntés után a kormány olyan lépéseket tesz, amelyek nyomán az alkotmánybíróság majd elláthatja feladatait. A jegybanki átutalások felfüggesztéséről a tárcavezető kijelentette: ez az NBP „mély politikai átpolitizáltságáról” tanúskodik.

Adam Glapinski jegybankelnököt 2016-ban, a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság párt által vezetett kormány idején nevezték ki az NBP élére.

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