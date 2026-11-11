A holland parlament jóváhagyta az emberi embriók kutatási célú létrehozását

A liberális 66-os Demokraták (D66) és a jobbközép Szabaddemokrata Néppárt (VVD) által kezdeményezett jogszabályt a felsőház 38 tagja támogatta, 35 pedig ellene szavazott. A parlament alsóháza már 2025 decemberében jóváhagyta a javaslatot, akkor 90 képviselő szavazott mellette.

A törvény előterjesztői, Jan Paternotte (D66) és Hilde Wendel (VVD) szerint az új szabályozás jelentős előrelépést hozhat az orvostudományban, különösen a mesterséges megtermékenyítési eljárások fejlesztésében és az örökletes betegségek korai felismerésében.

Hollandiában eddig kizárólag a termékenységi kezelések során fel nem használt embriókat lehetett tudományos vizsgálatokhoz felhasználni, az érintettek beleegyezésével. Az új törvény lehetővé teszi, hogy a kutatók kifejezetten a korai emberi fejlődés tanulmányozására hozzanak létre embriókat.

A jogszabály ugyanakkor szigorú korlátozásokat tartalmaz: a kutatási célból létrehozott embriókat legfeljebb 14 napig lehet fenntartani, és tilos azokat női méhbe beültetni. A törvény továbbra sem engedélyezi a reproduktív klónozást, valamint az örökletes genetikai módosításokat.

A kutatási terveket minden esetben az embereken végzett kutatásokat felügyelő központi bizottságnak (CCMO) kell jóváhagynia, amely megvizsgálja azok tudományos indokoltságát és arányosságát.

A törvény elfogadását elsősorban a keresztény pártok ellenezték. A Református Politikai Párt (SGP) és a Keresztény Unió (ChristenUnie) képviselői mindkét parlamenti kamarában a javaslat ellen szavaztak, míg a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) politikusai megosztottak voltak a kérdésben.

A radikális jobboldali Szabadságpárt (PVV) valamennyi szenátora elutasította a jogszabályt. Ilse Bezaan, a párt felsőházi képviselője erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte, hogy emberi embriókat kizárólag kutatási célból hozzanak létre, majd a vizsgálatok befejeztével megsemmisítsenek.