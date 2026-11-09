Palesztin zászló került egy időre a Reichstag előtti zászlórúdra

A német fekete-vörös-arany zászló helyett vasárnap délelőtt rövid időre palesztin zászló lobogott a német szövetségi parlament, a berlini Reichstag épülete előtt, miután 11.30 körül egy 22 éves férfi felmászott a csaknem 30 méter magas zászlórúdra és kicserélte a zászlókat, a német lobogót a földre dobva. A berlini tűzoltóság 12 óra utánra eltávolította a palesztin zászlót.

A rendőrség szerint a férfi körülbelül egy órán át maradt a zászlórúdon, mászóhevederrel rögzítve magát, aztán lemászott.

Az akciót a „Peacefully Against Genocide” nevű aktivistacsoport vállalta magára. Egy online közleményben azt írták, hogy a „civil társadalom szolidaritást vállalja a palesztin néppel”.

A 22 éves elkövetőt egy 20 és egy 32 éves férfi kísérte, ők a zászlórúd mellől biztatták, illetve filmre vették az esetet. A zászlócserélőt és egyik társát őrizetbe vették a rendőrök. Mindhárman német állampolgárok – írta a ZDF. A zászlót kicserélő férfit átadták az állambiztonsági szolgálatnak. A 20 éves őrizetbe vett férfit később szabadon engedték, és kitiltották a területről, ahogy a harmadik, 32 éves férfit is.

Az incidensre reagálva Julia Klöckner, a Bundestag CDU-s elnöke nagyobb védelmet követelt a Reichstagnak és a Bundestagnak. A Bildnek nyilatkozva kijelentette: „Hihetetlen, hogy a palesztinpárti huligánok még az egységzászlónál – a német egységünk szimbólumánál – sem állnak le a bűncselekményeikkel.” Hozzátette: „biztosítani kell, hogy parlamentünk ne silányuljon bármiféle aktivizmus hátterévé”.

Alexander Dobrindt belügyminiszter (CSU) azt mondta, nagyfokú tiszteletlenség és szándékos provokáció történt. „Egyértelmű, hogy baloldali agitátorok – valamint a palesztinbarát szélsőséges körökből származó további személyek – által kitervelt akcióról van szó; az érintetteket azonosítani kell” – mondta, hozzátéve, hogy nagyobb védelem szükséges, hogy a szabadság és a demokrácia jelképeit megóvhassák a szélsőséges akcióktól.

A rendőrség az állam és jelképeinek megsértése, rongálás, a berlini gyülekezési törvény megsértése és birtokháborítás gyanúja miatt nyomoz.