Rendkívüli hideg fenyegeti Európa egyes részeit

A hideghullám különösen rosszkor érkezne, az európai gáztárolók töltöttsége ugyanis több mint egy évtizedes mélyponton van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kedvezőtlen körülmények között a tél végére akár 10 százalék alá is csökkenhetnek a készletek – írja a portfolio.hu.

Az európai időjárási előrejelzések alapján rendkívüli változás körvonalazódik az Északi-sark felett: a poláris örvény a megszokottnál jóval korábban gyengülhet meg, ami növelheti annak esélyét, hogy a következő hetekben sarkvidéki eredetű hideg levegő áramoljon Európa felé – derül ki az Oilprice friss elemzéséből.

A folyamat hátterében az úgynevezett hirtelen sztratoszférikus felmelegedés állhat, amely megzavarhatja a légköri áramlásokat.

Az időjárási modellek szerint a változás hatásai november végén vagy decemberben jelentkezhetnek, bár egyelőre bizonytalan, hogy valóban tartós lehűlés következik-e.

Amennyiben december 2. és 8. között a hőmérséklet átlagosan 5 Celsius-fokkal maradna el az elmúlt tíz év átlagától, Északnyugat-Európában, Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában összesen mintegy 1,1 milliárd köbméterrel növekedhetne a fűtési célú gázkereslet.

A Gas Infrastructure Europe november 5-i adatai szerint az uniós gáztárolók töltöttsége 73,75 százalékon állt, miközben Németországban mindössze 60,25 százalékot mértek. Magyarországon ennél kedvezőbb, 76,93 százalékos volt a töltöttség.