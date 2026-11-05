Rejtély: hotelszobában találták meg a miniszterelnök-helyettes holttestét Berlinben

Holtan találták berlini szállodai szobájában Hubert Aiwangert, Bajorország miniszterelnök-helyettesét, gazdasági miniszterét, a jobboldali populista Szabad Választók (Freie Wähler) párt elnökét szerdán – közölte a hvg.hu összefoglalója szerint a német főváros ügyészsége. Az 55 éves politikus halálának körülményei egyelőre ismeretlenek.

Az ügyben a rendőrség és az ügyészség is nyomozást indított. Szerda este nyomozók arról tájékoztattak: a céljuk a haláleset pontos okának és körülményeinek meghatározása, valamint az idegenkezűség kizárása.

A német Bild szerint Aiwanger szerdán rosszul érezte magát. A dpa hírügynökség azt jelentette, hogy a politikus eredetileg beszédet mondott volna pártja berlini irodájának megnyitóján, de egészségi okokra hivatkozva lemondta a megjelenést.

Aiwanger holttestét szerda este találták meg a berlini Friedrichstrassén álló Neuer Fritz hotel egyik szobájában.