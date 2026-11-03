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Nyitókép: Unsplash.com

Súlyos baleset a világ tetejénél: két helikopter zuhant le

InfoRádió / MTI

Egy külföldi állampolgár életét vesztette kedden, amikor két helikopter összeütközött, majd lezuhant Nepálban, miközben megpróbáltak leszállni a Mount Everest térségében – közölte a helyi rendőrség.

A kis helikoptereket a himalájai országban gyakran használják turisták, hegymászók és ellátmányok szállítására, valamint mentési műveletek végrehajtására is. A nehéz terep és a kiszámíthatatlan időjárás azonban különösen veszélyessé teheti a repülési műveleteket.

„Egy külföldi a helyszínen meghalt, egy másik embert pedig kórházba szállítottak” – közölte Nabin Radzsa Budhathoki, Szlukhumbu körzet rendőrségének vezetője az AFP francia hírügynökséggel további részletek ismertetése nélkül.

Évente több ezer hegymászó és túrázó érkezik Nepálba, ahol a Föld 14 legmagasabb hegyéből nyolc található. Szlukhumbu körzet mintegy 144 kilométerre fekszik Nepál fővárosától, Katmandutól.

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Kezdőlap    Külföld    Súlyos baleset a világ tetejénél: két helikopter zuhant le

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