Súlyos baleset a világ tetejénél: két helikopter zuhant le

A kis helikoptereket a himalájai országban gyakran használják turisták, hegymászók és ellátmányok szállítására, valamint mentési műveletek végrehajtására is. A nehéz terep és a kiszámíthatatlan időjárás azonban különösen veszélyessé teheti a repülési műveleteket.

„Egy külföldi a helyszínen meghalt, egy másik embert pedig kórházba szállítottak” – közölte Nabin Radzsa Budhathoki, Szlukhumbu körzet rendőrségének vezetője az AFP francia hírügynökséggel további részletek ismertetése nélkül.

Évente több ezer hegymászó és túrázó érkezik Nepálba, ahol a Föld 14 legmagasabb hegyéből nyolc található. Szlukhumbu körzet mintegy 144 kilométerre fekszik Nepál fővárosától, Katmandutól.