Iráni hadsereg: Kigyulladt négy kőolajszállító hajó, miután aknára futottak a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg közleménye szerint felrobbant és kigyulladt három tanker, amikor egy nem engedélyezett útvonalon akart elhaladni a szoros déli részén. A tankerek kikapcsolták radarjukat és navigációs rendszerüket, és figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket. Azt is közölte a gárda, hogy az övezetben elfogtak egy amerikai felderítő drónt.

Előzőleg a kereskedelmi hajózási műveleteket felügyelő brit szervezet (UKMTO) egy hajó kigyulladásáról számolt be a szorosból, Ománnal egy vonalban. Nem tudni, hogy az UKMTO által említett hajó szerepel-e a Forradalmi Gárda által közöltek között.

Az UKMTO szerint nem tudni azt sem, hogy mi történt a legénységgel. Egyelőre sem a károkat, sem a környezetre gyakorolt hatást nem lehet felmérni – közölte.

Később az iráni hadsereg is bejelentette az állami televízióban beolvasott közleményében, hogy egy újabb olajtankert ért találat. A bejelentés szerint a hajó, amely „jogellenesen közlekedett egy veszélyes övezetben, megrongálódott és kigyulladt a tengeri aknáktól".

Irán magának követeli a stratégiai fontosságú útvonal ellenőrzését, és rendszeresen megtámadja az engedélye nélkül az ománi partok közelében elhaladó hajókat. Az Egyesült Államok pedig blokád alatt tartja az iráni kikötőket.

Az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) nemrégiben úgy tájékoztatott, hogy megkerülve az iráni blokádot a nyár óta segített a Perzsa-öböl országainak 1,5 milliárd hordó kőolajat exportálni. A fő útvonalakat megtisztították az iráni aknáktól - közölte az X-en a parancsnokság.

„Az engedély nélküli útvonalak aknásítva vannak. A hajózási cégek és a legénység a felelős azért, ha ezeken az útvonalakon közlekednek, és nem szabad hitelt adniuk annak, amit a CENTCOM közöl a közösségi oldalakon" – reagált csütörtökön a Forradalmi Gárda.