Újabb hajók lángolnak a Fekete-tengeren, kiterjed a háború?

Szerda este tűz ütött ki egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón, Sulina közelében, de a legénység még a mentőhajó megérkezése előtt jelezte, hogy sikerült eloltani a tüzet, és személyi sérülés nem történt.

Csütörtök reggel a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader nevű hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt, 14 mérföldnyire Sulinától. Az ARSVOM mentőhajót, a román belügyminisztérium pedig helikoptert küldött a helyszínre, hogy kimentsék a legénységet. A Digi24 hírtelevízió étesülése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt.

A román védelmi minisztérium szerint drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóra a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón rövid időre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román területi vizek fölött.