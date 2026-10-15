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Újabb hajók lángolnak a Fekete-tengeren, kiterjed a háború?

Infostart / MTI

Újabb hajók adtak le fedélzeti tűzről szóló vészjelzéseket a Fekete-tengeren, a román Sulina kikötő közelében – közölte csütörtökön a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM). Drónraj is behatolt a román légtérbe.

Szerda este tűz ütött ki egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón, Sulina közelében, de a legénység még a mentőhajó megérkezése előtt jelezte, hogy sikerült eloltani a tüzet, és személyi sérülés nem történt.

Csütörtök reggel a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader nevű hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt, 14 mérföldnyire Sulinától. Az ARSVOM mentőhajót, a román belügyminisztérium pedig helikoptert küldött a helyszínre, hogy kimentsék a legénységet. A Digi24 hírtelevízió étesülése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt.

A román védelmi minisztérium szerint drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóra a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón rövid időre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román területi vizek fölött.

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Kezdőlap    Külföld    Újabb hajók lángolnak a Fekete-tengeren, kiterjed a háború?

dróntámadás

románia

fekete-tenger

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