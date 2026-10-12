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2026. október 12. hétfő Miksa
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Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post pool/Al Drago

Támadják Donald Trump orosz terveit

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Törvényellenes az amerikai elnök döntése, amivel engedélyezte az orosz gázolaj importját – közölte négy republikánus és három demokrata szenátor egy közösen aláírt levélben.

Donald Trump pénteken jelentette be közösségi oldalán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megegyeztek arról, hogy az oroszok több mint 300 ezer tonna dízel üzemanyagot szállítanak az amerikai és a globális piacra, további 500 ezer tonnát novemberben, majd közvetlenül utána még egymillió tonnát.

„A kongresszus 2022-ben kifejezetten betiltotta az orosz energiaimportot, hogy megakadályozza, hogy amerikai dollárok finanszírozzák Putyin Ukrajna elleni brutális háborúját” – írta a hét szenátor.

Jelezték, hogy a kongresszus egyértelműen kifejezte, hogy az Egyesült Államok addig nem importálhat orosz olajat, amíg be nem fejezi Ukrajna elleni agresszióját, és le nem állítja a NATO tagállamok elleni fenyegetéseit – írja a Telex.

„Az Egyesült Államoknak nem szabad pénzügyi mentőövet nyújtania Putyinnak, miközben Oroszország továbbra is ukrán civileket öl” – közölték, hozzátéve, hogy a Trump-kormányzatnak azonnal vissza kell vonnia döntését.

Thom Tillis republikánus szenátor, aki az elmúlt hónapokban többször is szembement a Trump-kormánnyal, az NBC-nek adott interjújában közölte, hogy ki lehet jelenteni, hogy az elnök nem tartja be a törvényeket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a szenátorok követelésére. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy a gázolajvásárlás jogszerű lesz, és tévednek azok, akik szerint a 2022-es törvény azt megtiltja.

Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese szerint az amerikai–orosz megállapodás politikai értelemben Putyinnak kedvez, mert az Egyesült Államok olyan kis mennyiségben venne csak orosz dízelt, ami nem igazán viszi le az amerikai üzemanyagárakat. Donald Trump a megállapodást a november eleji félidős kongresszusi választások előtt jelentette be, amin a magas üzemanyagárak jelentősen megnehezítik a republikánus jelöltek dolgát.

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Kezdőlap    Külföld    Támadják Donald Trump orosz terveit

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