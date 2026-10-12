Támadják Donald Trump orosz terveit

Donald Trump pénteken jelentette be közösségi oldalán, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megegyeztek arról, hogy az oroszok több mint 300 ezer tonna dízel üzemanyagot szállítanak az amerikai és a globális piacra, további 500 ezer tonnát novemberben, majd közvetlenül utána még egymillió tonnát.

„A kongresszus 2022-ben kifejezetten betiltotta az orosz energiaimportot, hogy megakadályozza, hogy amerikai dollárok finanszírozzák Putyin Ukrajna elleni brutális háborúját” – írta a hét szenátor.

Jelezték, hogy a kongresszus egyértelműen kifejezte, hogy az Egyesült Államok addig nem importálhat orosz olajat, amíg be nem fejezi Ukrajna elleni agresszióját, és le nem állítja a NATO tagállamok elleni fenyegetéseit – írja a Telex.

„Az Egyesült Államoknak nem szabad pénzügyi mentőövet nyújtania Putyinnak, miközben Oroszország továbbra is ukrán civileket öl” – közölték, hozzátéve, hogy a Trump-kormányzatnak azonnal vissza kell vonnia döntését.

Thom Tillis republikánus szenátor, aki az elmúlt hónapokban többször is szembement a Trump-kormánnyal, az NBC-nek adott interjújában közölte, hogy ki lehet jelenteni, hogy az elnök nem tartja be a törvényeket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a szenátorok követelésére. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy a gázolajvásárlás jogszerű lesz, és tévednek azok, akik szerint a 2022-es törvény azt megtiltja.

Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese szerint az amerikai–orosz megállapodás politikai értelemben Putyinnak kedvez, mert az Egyesült Államok olyan kis mennyiségben venne csak orosz dízelt, ami nem igazán viszi le az amerikai üzemanyagárakat. Donald Trump a megállapodást a november eleji félidős kongresszusi választások előtt jelentette be, amin a magas üzemanyagárak jelentősen megnehezítik a republikánus jelöltek dolgát.