Kaja Kallas: olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt

Kallas szerint ezek a hajók „ökológiai időzített bombák", mert rosszul karbantartottak és nincs megfelelő biztosításuk. Az EU eddig 670 hajót sújtott szankciókkal – mondta.

„Nagy a valószínűsége annak, hogy a következő súlyos olajkatasztrófát partjainknál az árnyékflotta valamelyik tagja fogja okozni" – állítja Kallas. A flotta az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozását is szolgálja, és korábban hibrid támadásokat is indítottak róluk – tette hozzá.

Kallas szerint az Európai Unió az utóbbi hónapokban hat ellenőrzést hajtott végre az úgynevezett orosz árnyékflotta elleni fellépés részeként.

Beszámolója szerint afrikai országok az EU kérésére hajók százait törölték már nyilvántartásaikból. „A zászló elvesztése kiszolgáltatottabbá tesz egy hajót az ellenőrzésekkel és a feltartóztatással szemben, emellett azt eredményezi, hogy a hatóságok, a biztosítók, a bankok és a kereskedők is vonakodnak üzleti kapcsolatba lépni vele" – hangsúlyozta.