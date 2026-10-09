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Nyitókép: Unsplash

Az évszázad kezdete óta nem volt ilyen rossz a szüret Franciaországban

Infostart / MTI

Csúnyán betett a francia borászatnak a makacs hőség és a pusztító aszály. Az idei bortermelés tizennégy százalékkal marad el az előző öt év átlagától.

Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban a francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és aszály, továbbá a szőlőterület csökkenése miatt.

A minisztérium szerdán ismertetett legfrissebb előrejelzése azt mutatja, hogy Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén. Ez meghaladja az egy hónappal korábban várt 33,9 millió hektolitert. A felülvizsgált előrejelzést a vártnál magasabb szőlőhozamok tették lehetővé Languedoc-Roussillonban, az ország legnagyobb bortermelő régiójában.

Az idei bortermelés 2 százalékkal marad el az elmúlt év eleve alacsony szintjétől, és 14 százalékkal kisebb a 2021-2025 közötti átlagnál.

A Languedoc-Roussillon régióban az idei bortermelés várhatóan eléri a 10,585 millió hektolitert. Ez 20 százalékos növekedés tavalyhoz képest, és 2 százalékkal nagyobb az elmúlt öt év átlagához viszonyítva.

Champagne-ban a szüret szeptember elején fejeződött be, ami rendkívül korai időpontnak számít. A bortermelés a fagy, a jégeső, az aszály és a hőség miatt összesen 1,34 millió hektoliter lesz, ami nagyjából a fele a tavalyinak és az elmúlt öt év átlagának.

A várakozások szerint a Bourgogne-Beaujolais régióban a termelés 22 százalékkal 1,48 millió hektoliterre, a Loire-völgyben 7 százalékkal 1,97 millió hektoliterre, Charentes-ban pedig 11 százalékkal 7,02 millió hektoliterre csökken tavalyhoz képest.

A bordeaux-i bortermelés ugyanakkor 10 százalékkal 3,49 millió hordóra nő 2025-höz viszonyítva köszönhetően az augusztus végi esőzéseknek, amelyek enyhítették az aszályt. Azonban az elmúlt öt év átlagához képest a térség idei bortermelése 11 százalékkal marad el, mivel a csökkenő kereslet miatt kivágtak néhány szőlőültetvényt.

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