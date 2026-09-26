Most nem volt magyar vétó, Ukrajna 6,6 milliárd eurót kap katonai fejlesztésekre a Békekeretből

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Európai Békekeret (EPF) keretében Ukrajna megsegítését szolgáló katonai kiadásokra szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő pénteken az X közösségi oldalon.

Elmondta, hogy a felszabadított forrásból

900 millió euró jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra,

1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza,

4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére szolgál.

Kallas megjegyezte: egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani.

Az uniós tagállamok döntése jó hír Ukrajna számára, de rossz hír Oroszországnak – hangoztatta. Moszkva hibrid támadásaival megpróbálja megfélemlíteni Európát, hogy visszafogja Ukrajna támogatását, Európa azonban éppen az ellenkezőjét teszi – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Az Európai Békekeret célja egyebek mellett az, hogy részben megtérítse a tagállamok által Ukrajnának átadott fegyverek és lőszerek költségeit.

2023 májusában Magyarország vétót emelt az uniós alap forrásainak felhasználása ellen Ukrajna támogatására.

Budapest kifogásai között szerepelt, hogy Kijev felvette az OTP Bankot a „háború nemzetközi szponzorainak” listájára. Noha a listát a nyugati szövetségesek tiltakozására 2024-ben megszüntették, Magyarország fenntartotta vétóját. A patthelyzet idén oldódott meg, a tagállamok tavasszal megkezdték a 6,6 milliárd eurós finanszírozás folyósításának feltételeiről szóló tárgyalásokat.

Brüsszeli információk szerint a finanszírozás tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni.

Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a bejelentést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák. Ez mutatja, hogy minden egyes döntés egy újabb katonai segélycsomagot eredményezhet – tették hozzá.