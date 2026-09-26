Kiterjed a háború Jemenben

A felkelők az utóbbi hetekben fokozták a támadásokat a jemeni kormányerők és szövetségesük, Szaúd-Arábia ellen.

Beszédében Alimi felszólította „nagy népe fiait”, hogy vegyenek részt az általános mozgósításban, és csatlakozzanak a fegyveres és biztonsági erőkhöz.

Többévi nyugalom után júliusban Jemen ismét visszasüllyedt a fővárost, Szanaát és a Vörös-tenger jemeni partvidékét ellenőrzésük alatt tartó húszik és a nemzetközileg elismert, ádeni székhelyű, az ország déli és keleti területeinek nagy részét ellenőrző kormány hadserege közötti konfliktusba.