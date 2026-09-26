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Folyóvíz fotója felülről.
Nyitókép: Pixabay

Öten fulladtak bele a folyóba

Infostart / MTI

Belefulladt öt ember a Kupa folyóba péntek délután a horvát-szlovén határ közelében, Severin na Kupi térségében. Az illetők illegálisan próbáltak meg átjutni Horvátországból Szlovéniába.

A rendőrség tájékoztatása szerint a vrbovskói rendőrőrs munkatársai 15.30-kor kaptak értesítést a delnicei rendőrségtől arról, hogy a határ menti Damalj településnél, Severin na Kupi közelében több ember veszélybe került a Kupa folyóban, és segítségre szorul.

A helyszínre érkező egyik rendőr a folyóba ugrott, és kollégájával, valamint helyi lakosok segítségével ki tudott menteni öt külföldi állampolgárt.

Az eddigi adatok szerint a csoport 24 főből állt. Tizennégyen átjutottak a folyón Szlovéniába, öt embert a horvát oldalon sikerült kimenteni, további öt ember azonban a Kupa folyóba fulladt.

A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek tisztázására.

Az Index.hr horvát hírportál emlékeztetett arra, hogy az utóbbi hónapokban több halálos áldozatot követelő tragédia is történt a Horvátországon áthaladó illegális migrációs útvonalakon.

Május elején a közép-horvátországi Károlyváros (Karlovac) megyében, a Netretic közelében fekvő Prilisce térségében megtalálták négy külföldi holttestét, további kettőt pedig súlyos egészségi állapotban. A későbbi rendőrségi vizsgálat szerint ezeket az embereket egy embercsempész a gépjárművében embertelen körülmények között szállította Horvátországon keresztül, és négyen még út közben életüket vesztették. A sofőr az áldozatokat és a csoport túlélő tagjait kitette Donje Priliscénél, majd elmenekült.

Júniusban a közép-horvátországi Lika-Senj megyében, Udbina közelében egy ember meghalt, kilencen pedig megsérültek, amikor letért az útról egy bolgár rendszámú személyautó, amelyben illegálisan az országba bejutó külföldi állampolgárok utaztak. A rendőrség őrizetbe vette a 27 éves moldovai sofőrt, és meggyanúsította embercsempészéssel.

A határsértők többsége a balkáni útvonalon haladva Szerbián vagy Montenegrón keresztül eljut Bosznia-Hercegovinába, onnan Horvátországba, majd Szlovénián keresztül próbál tovább haladni Nyugat-Európába.

(Nyitóképünk illusztráció)

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