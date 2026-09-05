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Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Napokon belül kiírhatják az előre hozott választ, nagy tervei vannak a szerb elnök

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Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előre hozott választásokat, és jelezte: amennyiben megkapja a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) támogatását, miniszterelnök-jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít.

A szerb elnök péntek este a Nis TV-nek adott interjújában közölte, hogy néhány napon belül kiírja a választásokat. Arról is beszélt, hogy a Szerb Haladó Párt szombati nisi főbizottsági ülésén várhatóan szó lesz arról, hogy ő legyen-e a párt miniszterelnök-jelöltje. Közölte: ha ehhez megkapja a támogatást, elfogadja a jelölést.

Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.

Aleksandar Vucic szerint az általa vezetett következő kabinet minden korábbinál kisebb lenne. Elképzelése szerint a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszter dolgozna a kormányban. Úgy fogalmazott: nagyobb hatáskörű minisztériumokat hozna létre, és olyan embereket választana a kormányba, akik készek felelősséget vállalni és intenzíven dolgozni.

A politikus korábban már csaknem három éven át vezette a szerb kormányt 2014 és 2017 között. Azt megelőzően 2012 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt.

Aleksandar Vucic először 2017-ben lett az ország köztársasági elnöke, majd 2022-ben a szavazatok mintegy 59 százalékának megszerzését követően kezdte meg második államfői megbízatását.

A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vucic harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le, az utóbbi hónapokban azonban többször jelezte, hogy korábban távozik az államfői tisztségből, és ismét miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását.

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Kezdőlap    Külföld    Napokon belül kiírhatják az előre hozott választ, nagy tervei vannak a szerb elnök

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