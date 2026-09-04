Orosz légicsapás ért nemzetközi egészségügyi szállítmányokat is Kijevben

„A sűrű füst és biztonsági okok miatt a helyszínre egyelőre korlátozott a bejutás lehetősége, miközben folyik a lehetséges károk és az esetleg megsemmisült készletek számbavétele. WHO-alkalmazottak nem érintettek a támadásban” – tudatta Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője.

Augusztusban Dnyipróban érte légitámadás a WHO egyik raktárát, ahol 225 ezer, a frontvonalban vagy más nehezen elérhető helyen élő ember megsegítése érdekében tároltak egészségügyi eszközöket. Akkor a WHO szerint az ott tárolt készletek mintegy fele semmisült meg.

Júliusban is megrongálódott a szervezet egyik raktára Kijev közelében egy légicsapásban.

„Ezek a támadások a humanitárius tevékenységet országszerte érintő nagyobb mintába illeszkednek. 2026-ban legkevesebb 20 támadás érintett valamilyen humanitárius célú raktárat, köztük 15 esetben olyat, ahol egészségügyi eszközöket tároltak” – mondta el a szóvivő.

Az ukrán civil infrastruktúrát támadják az oroszok Oroszország csütörtök este és péntekre virradóra az ukrán energetikai infrastruktúra létesítményeit támadta Ukrajna déli részén, az odesszai régióban – közölte pénteken az ukrán energiaügyi minisztérium, figyelmeztetve az áramellátás esetleges korlátozására is. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg az éjjel katonai célokat szolgáló logisztikai központokra, hajókra, valamint a kikötői és energetikai infrastruktúrára Kijev és Odessza megyében – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A nyitóképen: Lakóházat oltanak tűzoltók Kijevben egy csütörtöki orosz dróntámadás után.