Orosz légicsapás ért nemzetközi egészségügyi szállítmányokat is Kijevben

„A sűrű füst és biztonsági okok miatt a helyszínre egyelőre korlátozott a bejutás lehetősége, miközben folyik a lehetséges károk és az esetleg megsemmisült készletek számbavétele. WHO-alkalmazottak nem érintettek a támadásban” – tudatta Christian Lindmeier, a szervezet szóvivője.
Augusztusban Dnyipróban érte légitámadás a WHO egyik raktárát, ahol 225 ezer, a frontvonalban vagy más nehezen elérhető helyen élő ember megsegítése érdekében tároltak egészségügyi eszközöket. Akkor a WHO szerint az ott tárolt készletek mintegy fele semmisült meg.
Júliusban is megrongálódott a szervezet egyik raktára Kijev közelében egy légicsapásban.
„Ezek a támadások a humanitárius tevékenységet országszerte érintő nagyobb mintába illeszkednek. 2026-ban legkevesebb 20 támadás érintett valamilyen humanitárius célú raktárat, köztük 15 esetben olyat, ahol egészségügyi eszközöket tároltak” – mondta el a szóvivő.
A nyitóképen: Lakóházat oltanak tűzoltók Kijevben egy csütörtöki orosz dróntámadás után.