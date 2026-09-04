Az autóúton bukott oldalára a katonai helikopter – videó

Az orosz gép kormánytisztviselőket szállíthatott, akik a parlamenti választások voksolási mechanizmusait akarták megszervezni a gyéren lakott térségben – írja a hvg.hu.

A helikopter egyelőre ismeretlen okból meghibásodott és egy forgalmas autóúton próbált kényszerleszállást végrehajtani, de a forgószárnyait elkapta az út melletti növényzet és a gép az oldalára borult. Azt nem tudni, hogy az incidensnek vannak-e sérültjei.