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Attack helicopter Mi-28 UB performing demonstration flight. NATO reporting name Havoc 02.09.2017, Rostov Region, Russia
Nyitókép: Evgeny555/Getty Images

Az autóúton bukott oldalára a katonai helikopter – videó

Infostart

Lezuhant egy orosz Mi–8-as katonai helikopter Oroszország távol-keleti részén.

Az orosz gép kormánytisztviselőket szállíthatott, akik a parlamenti választások voksolási mechanizmusait akarták megszervezni a gyéren lakott térségben – írja a hvg.hu.

A helikopter egyelőre ismeretlen okból meghibásodott és egy forgalmas autóúton próbált kényszerleszállást végrehajtani, de a forgószárnyait elkapta az út melletti növényzet és a gép az oldalára borult. Azt nem tudni, hogy az incidensnek vannak-e sérültjei.

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