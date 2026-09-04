Az autóúton bukott oldalára a katonai helikopter – videó

Az orosz gép kormánytisztviselőket szállíthatott, akik a parlamenti választások voksolási mechanizmusait akarták megszervezni a gyéren lakott térségben – írja a hvg.hu.
A helikopter egyelőre ismeretlen okból meghibásodott és egy forgalmas autóúton próbált kényszerleszállást végrehajtani, de a forgószárnyait elkapta az út melletti növényzet és a gép az oldalára borult. Azt nem tudni, hogy az incidensnek vannak-e sérültjei.
In Russia, a military Mi-8 helicopter made a hard landing right on a highway— Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026
The helicopter was returning from a flight to organize early voting in hard-to-reach areas. On approach to the airfield, it began losing altitude sharply, and the pilot made an emergency landing. pic.twitter.com/LkPdhvkWDR