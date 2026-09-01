Rengeteg ember egészségügyi adata a tét, zsarolják a hackerek Berlin városát

A Der Spiegel című német hírmagazin szerint a kibertámadás mögött a több éve – az utóbbi időben Oroszországból vagy más kelet-európai országokból – működő Rhysida hackercsoport áll. A támadók nagy mennyiségű érzékeny adathoz férhettek hozzá, köztük szabálysértési eljárásokból származó információkhoz és jelszavakhoz.

A csoport azt állítja, hogy 5,79 terabyte adatot töltöttek le, köztük 46 500 szerződést, tovább elektronikus leveleket, telefonszámokat, jelszavakat és bizalmas iratokat.

A kibertámadás augusztus 14-én vált ismertté; ezt követően az érintett közlekedési és építésügyi szerveket ideiglenesen leválasztották Berlin közigazgatási informatikai hálózatáról.

A berlini tartományi kormány szombaton nem közölt részleteket a hackerek követeléseiről és az általuk megszerzett adatokról, illetve arról sem tájékoztattak, hogy kik állnak a kibertámadás mögött. A kormány szóvivője a dpa-nak azt mondta, hogy a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem nyilatkoznak az ügyben.

Kai Wegner, Berlin kormányzó polgármestere és Iris Spranger berlini tartományi belügyminiszter a tartományi kormány pénteki rendkívüli ülése után tájékoztatta a nyilvánosságot a kibertámadásról, részleteket azonban nem közöltek. Wegner kijelentette: Berlin nem hagyja magát megzsarolni.

A támadás nyilvánosságra kerülése után a hatóságok eleinte azt közölték, hogy csak nyilvános adatokhoz fértek hozzá a támadók, a főpolgármesteri hivatal azonban szerdán elismerte, hogy ennél sokkal súlyosabb támadás történt.

Az eCrime.ch kiberbűnözési kutatóplatform adatai szerint a Rhysida csak 280 zsarolási célú kibertámadás végrehajtását vállalta magára 2023. júniusi indulása óta, a nevéhez fűződik egyebek közt a tekintélyes British Library elleni 2023. októberi nagyszabású támadás.