Két holttest előkerült a Grand Canyonban

„Jelenleg egy eltűnt személyről van tudomásunk” – nyilatkozta Dave Black, a mentési műveletek vezetője. „82 embert mentettünk ki a kanyonból” – tette hozzá.

A Nemzeti Park Szolgálat illetékesei korábban azt is közölték, hogy két ember holttestét találták meg az arizonai Grand Canyont érintő hétvégi villámárvíz után. Egy 46 éves férfi holttestét vasárnap éjszaka a Colorado folyónál találták meg, hétfőn pedig egy további áldozat holtteste is előkerült.

A térségben lehullott nagy mennyiségű eső komoly károkat okozott a Grand Canyont ellátó vízvezetékben is, ezért a hatóságok vízkorlátozást is elrendeltek, valamint arra kérték a látogatókat, hogy ne vegyék igénybe a kanyonban működő szállodák és turisztikai létesítmények szolgáltatásait.

A villámáradás a meredek sziklás völgyrendszer északi peremén alakul ki a Colorado folyóba torkolló Bright Angel Creek mentén, a lezúduló víz túralétesítményeket is elmosott.

Időjárási szakemberek szerint

ez volt Arizona történetének legsúlyosabb villámárvize.

Az érintett kanyonban működő megfigyelőállomáson szombaton csaknem 60 milliméter esőt regisztráltak, aminek mintegy fele néhány órán belül hullott le. Augusztus egésze az átlagosnál nagyobb csapadékot hozott a térségben.

A hétfői meteorológiai előrejelzések további heves esőzésekről és viharokról szóltak a Grand Canyon térségében Arizona állam északi részén.