Három embert lőtt le egy orosz Montenegróban – az ügy vége is véres lett

Mihail Nyikolajevics Sabunyint hajnali 3 óra 35 perc körül találták meg a Herceg Novi-i Topla városrész feletti erdőben.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit körbezárták, mire tüzet nyitott a rendőrökre, majd lőfegyverrel öngyilkosságot követett el. Rendőrök sérüléséről nem érkezett jelentés.

Lazar Scepanovic országos rendőrfőkapitány közölte: az akcióban a rendőrség mellett a határrendészet is részt vett, és a montenegrói hadsereg helikopterét, valamint speciális technikai eszközöket is bevetettek.

Danilo Saranovic belügyminiszter kijelentette, hogy a rendőrségi akcióval véget ért a Herceg Noviban kialakult válsághelyzet. A rendőrség a podgoricai felső ügyészséggel együttműködve folytatja a vizsgálatot a történtek valamennyi körülményének, valamint a hármas gyilkosság indítékának feltárása érdekében.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Podgoricából taxival jutott el Herceg Noviba.

Az orosz férfit azzal gyanúsították, hogy

hétfő délután lőfegyverrel megölt három férfit a Danilovgrad környékén található Ceska zbrojevka lőtéren. Mindhárom áldozat a lőtér alkalmazottja volt.

A rendőrség szerint a férfi a gyilkosság után elvitte az egyik áldozat fekete Seat Cordoba típusú gépkocsiját, és azzal a Podgorica melletti Rogamiig menekült. A járművet később ott találták meg.

A montenegrói kormány szeptember 1-jét és 2-át gyásznappá nyilvánította a tragédia miatt. Danilovgradban elhalasztották a tanévkezdést is, az iskolákban szeptember 3-án, csütörtökön kezdődik meg a tanítás.