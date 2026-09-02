Álarcos ember gyújtotta föl a lengyel dróngyárat

„Nincs kétség afelől, hogy szándékos gyújtogatás, vagyis szabotázs történt” – utalt Tusk a WB Electronics magáncég üzemében hétfőre virradóan keletkezett tűzre. Rendkívül aggasztó incidenseknek nevezte a minap Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő keddi támadást is.

Említést tett egy vasárnapi tűzesetről is, amely a kelet-lengyelországi Lublinban történt, a JFG Composites cég üzemében, ahol repülőgép-alkatrészeket gyártanak. Ebben az esetben a cég jellege miatt szintén nem zárható ki szabotázs, bár bizonyítékok erre nincsenek – mondta a kormányfő.

Megjegyezte:

az egész régióban tapasztalható Oroszország feszültségkeltő tevékenysége.

Sajnos nem az első esetek ezek, sőt, minden bizonnyal nem is az utolsók – jelentette ki Tusk.

„A feszültség fokozására és a destabilizálásra irányuló” orosz tevékenység miatt a következő hetek és hónapok nemcsak az ukrajnai háború szempontjából lesznek döntőek, hanem nagy kihívást jelentenek majd az ebben az európai régióban fekvő összes ország számára is – figyelmeztetett.

Czeslaw Mroczek belügyminiszter-helyettes kedden közölte: a skarzysko-kamiennai tűz előtt

a biztonsági kamerák rögzítették, amint egy álarcos ember behatol az üzem területére.

A Wirtualna Polska hírportál hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint a WB Electronics üzemében történt tűzesetnek legalább két elkövetője volt.