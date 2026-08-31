700 százalékkal nőhet egy „rossz szokás” miatt az autóbalesetek száma

Az elterelt figyelem miatti autóbalesetek száma a valóságban legalább hétszáz százalékkal meghaladja a hivatalos rendőrségi statisztikákat – derült ki az amerikai Közúti Biztonsági Biztosító Intézet (IIHS) legújabb kutatásából. Minderről a totalcar.hu számolt be.

Az okostelefon-használat közvetlenül az ütközések előtti pillanatokban nagyságrendekkel gyakrabban fordul elő, mint amennyit a hatósági jegyzőkönyvek rögzítenek. Az IIHS a Cambridge Mobile Telematics anonimizált telematikai adatait vetette össze a rendőrségi jelentésekkel, rávilágítva arra, hogy a modern okostelefonos adatgyűjtés olyan valós képet mutat a problémáról, amelyet a hagyományos helyszínelés képtelen megragadni.