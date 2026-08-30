Kajak-kenu vb: két magyar ezüstérem született

Javában zajlik a lengyelországi Poznanban a gyorsasági kajak-kenu világbajnokság. A zárónapon máris két ezüstéremnek örülhetünk.

Az „A” finálés programjában először Vargáért szoríthatott a magyar tábor, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyének bombaerős mezőnyében szállt vízre. A tavaly második, 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar versenyző mellett ott volt a rajtnál mások mellett a hosszabb távon ötkarikás bajnok, címvédő cseh Josef Dostal, a hazaiak kedvence, a friss Eb-győztes Alex Borucki és a szombaton, 1000 méteren Kopasz Bálint mögött harmadik ausztrál Thomas Green is.

A Ferencváros 26 éves kajakosa jól kezdett, féltávnál a harmadik-negyedik helyen haladt, miközben az élen Green és Borucki lapátolt. A második 250 méteren Varga beleerősített, egyre feljebb kapaszkodott, s az utolsó méterekhez már másodikként érkezett. Green nem engedte ki a kezéből a győzelmet, a magyar kajakos pedig ismét második lett, azaz továbbra is várnia kell pályafutása első vb-címére. Varga délután 5000 méteren fejezi be a szereplését Lengyelországban.

Következtek a női sprinterek, elsőként a kajakos Lucz Anna, aki kétszeres Európa-bajnok K-1 200 méteren, idén pedig második lett a portugáliai kontinensviadalon. Az UTE 27 éves sportolója magabiztosan jutott be a döntőbe, amelyben rajta kívül ott volt az Eb-n előtte aranyérmet szerző dán Frederikke Mörcke, mögötte harmadik szlovén Anja Apollonio és a címvédő kínai Vang Nan is. Előzetesen ők tűntek a legnagyobb ellenfélnek, s végül megismétlődött a kontinensviadalon látott forgatókönyv.

Lucz most is a dánnal csatázott, aki azonban rögtön a rajt után az élre állt, és végig bírta a saját maga diktálta tempót. Az Eb-cím után így világbajnok is lett, míg a magyar kajakos ezúttal is másodikként zárt.

A vb-újonc, 18 éves szegedi Paragi Petra a 9-es, szélső pályáról kezdhette a kenu egyesek 200 méteres fináléját, élete első felnőtt világbajnoki döntőjét. Akárcsak az előcsatározások során, ezúttal is jól teljesített, s ez a hetedik helyhez volt elegendő, két ellenfelét sikerült megelőznie. A győzelmet a címvédő és Európa-bajnok ukrán Ludmila Luzan szerezte meg.

Az utolsó versenynap egyetlen magyar B döntős egysége, a Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra kajakos duó hatodik lett 500 méteren, így a 15. helyen fejezte be a vb-t.

A délelőtt folyamán még a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes, a Kurucz Levente, Fodor Bence kajak páros és a címvédőként rajtoló női kenu négyes (Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia) versenyez magyar részről, egyformán 500 méteren.