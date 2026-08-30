ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lucz Anna a kajak-kenu világbajnokság nõi kajak egyes 200 méteres számának középfutamában Poznanban 2026. augusztus 29-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Kajak-kenu vb: két magyar ezüstérem született

Infostart / MTI

Varga Ádám kajak egyes 500 méteren, míg Lucz Anna kajak egyes 200 méteren szerzett ezüstérmet.

Javában zajlik a lengyelországi Poznanban a gyorsasági kajak-kenu világbajnokság. A zárónapon máris két ezüstéremnek örülhetünk.

Az „A” finálés programjában először Vargáért szoríthatott a magyar tábor, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyének bombaerős mezőnyében szállt vízre. A tavaly második, 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar versenyző mellett ott volt a rajtnál mások mellett a hosszabb távon ötkarikás bajnok, címvédő cseh Josef Dostal, a hazaiak kedvence, a friss Eb-győztes Alex Borucki és a szombaton, 1000 méteren Kopasz Bálint mögött harmadik ausztrál Thomas Green is.

A Ferencváros 26 éves kajakosa jól kezdett, féltávnál a harmadik-negyedik helyen haladt, miközben az élen Green és Borucki lapátolt. A második 250 méteren Varga beleerősített, egyre feljebb kapaszkodott, s az utolsó méterekhez már másodikként érkezett. Green nem engedte ki a kezéből a győzelmet, a magyar kajakos pedig ismét második lett, azaz továbbra is várnia kell pályafutása első vb-címére. Varga délután 5000 méteren fejezi be a szereplését Lengyelországban.

Következtek a női sprinterek, elsőként a kajakos Lucz Anna, aki kétszeres Európa-bajnok K-1 200 méteren, idén pedig második lett a portugáliai kontinensviadalon. Az UTE 27 éves sportolója magabiztosan jutott be a döntőbe, amelyben rajta kívül ott volt az Eb-n előtte aranyérmet szerző dán Frederikke Mörcke, mögötte harmadik szlovén Anja Apollonio és a címvédő kínai Vang Nan is. Előzetesen ők tűntek a legnagyobb ellenfélnek, s végül megismétlődött a kontinensviadalon látott forgatókönyv.

Lucz most is a dánnal csatázott, aki azonban rögtön a rajt után az élre állt, és végig bírta a saját maga diktálta tempót. Az Eb-cím után így világbajnok is lett, míg a magyar kajakos ezúttal is másodikként zárt.

A vb-újonc, 18 éves szegedi Paragi Petra a 9-es, szélső pályáról kezdhette a kenu egyesek 200 méteres fináléját, élete első felnőtt világbajnoki döntőjét. Akárcsak az előcsatározások során, ezúttal is jól teljesített, s ez a hetedik helyhez volt elegendő, két ellenfelét sikerült megelőznie. A győzelmet a címvédő és Európa-bajnok ukrán Ludmila Luzan szerezte meg.

Az utolsó versenynap egyetlen magyar B döntős egysége, a Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra kajakos duó hatodik lett 500 méteren, így a 15. helyen fejezte be a vb-t.

A délelőtt folyamán még a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes, a Kurucz Levente, Fodor Bence kajak páros és a címvédőként rajtoló női kenu négyes (Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia) versenyez magyar részről, egyformán 500 méteren.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kajak-kenu vb: két magyar ezüstérem született

kajak

varga ádám

kenu

lucz anna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hartmann Bálint: fejleszteni kell a villamosenergia-rendszert, hogy elkerüljük az országos leállást

Hartmann Bálint: fejleszteni kell a villamosenergia-rendszert, hogy elkerüljük az országos leállást

A szélsőséges időjárásból fakadó nagyon súlyos üzemzavarok egyre jelentősebb kockázatot jelentenek a villamosenergia-rendszerek számára – derül ki a BME tudományos főmunkatársának legújabb tanulmányából. Hartmann Bálint az InfoRádióban elmondta: Magyarországon még nem volt országszintű rendszerleállás, viszont ahhoz, hogy ez továbbra se következzen be, fejlesztésekre van szükség.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: áll a bál a Vagyonvédelmi Hivatal körül, sorjáznak a feljentések és a személycserék

Tisza-kormány: áll a bál a Vagyonvédelmi Hivatal körül, sorjáznak a feljentések és a személycserék

Az új kormány első száz napjának végére még jobban felpörgött a magyar belpolitika: az Országgyűlés megválasztotta Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé, ami ellen komoly ellenállás mutatkozik a közvéleményben. Eközben a felsőoktatási alapítványok kuratóriumainak 98 százalékát lecserélték, és megkezdődött az MCC oktatási feladatainak átvétele. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a tervezettnél két héttel korábban elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, amely nélkül két turbina is leállt volna az atomerőműben. Vitézy Dávid közlekedési miniszter feljelentést tett az M6-os autópálya korábbi üzemeltetési szerződése miatt, a kormány pedig új érdekegyeztetési rendszert ígért a szakszervezeteknek és munkáltatóknak. A miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon Janez Jansa szlovén kormányfővel tárgyal. Belpolitikai hírfolyamunk vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Működik a pofonegyszerű tanulási trükk: akár hetek alatt megmenekülhet a gyerek a bukástól

Működik a pofonegyszerű tanulási trükk: akár hetek alatt megmenekülhet a gyerek a bukástól

Szeptember különösen nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik korábbi lemaradásuk miatt szoronganak a matektól.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal-Tibet flood death toll exceeds 750 as terrain makes aid delivery 'extremely difficult'

Nepal-Tibet flood death toll exceeds 750 as terrain makes aid delivery 'extremely difficult'

Rescue operations are under way for a fifth day as authorities in Nepal and China confirm more deaths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 30. 11:18
Ilyen sem volt még a Fehér Házban: Donald Trump beszédeire fogadott egy belső alkalmazott, 172 ezer dollárja bánja
2026. augusztus 30. 11:00
Ezt mondta első beszédében Norvégia új királya - fotó
×
×