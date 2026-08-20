Vitézy Dávid komoly bírságok miatt aggódik

Sok magyar autós jár rendszeresen Ausztriába, ezért fontos változásra érdemes felkészülni: a szomszédban jelentősen szigorítják a közúti bírságokat – írja Vitézy Dávid.

2027. január 1-jétől átfogóan átalakul az osztrák közúti bírságrendszer. Megszűnnek a tartományonként eltérő szabályok, országosan egységes büntetések lépnek életbe, a bírságok összege pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal emelkedik.

Januártól a 30 km/órát meghaladó sebességtúllépésért a minimum bírság 150 euróról 200 euróra nő, a felső határ pedig 5000 euró lesz. A legsúlyosabb gyorshajtások esetében akár 6000 eurós bírságot is kiszabhatnak.

Emellett emelkedik több gyakori szabálysértés büntetése is: drágább lesz a záróvonal átlépése, a behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása, a kerékpársáv jogosulatlan használata és a szabálytalan parkolás bírsága is – olvasható a miniszter posztjában.