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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Kezd elmérgesedni a viszony Lengyelország és Ukrajna között, az EU-csatlakozást is gátolhatja

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ELŐZMÉNYEK

A lengyel miniszterelnök-helyettes felszólította a kijevi vezetést, hogy hagyjon fel az ukrán nacionalitsa szervezetek propagálásával, és határozottan kijelentette, hogy „Sztepan Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba”.

A lengyel miniszterelnök-helyettes kijelentette, nem támogatják Ukrajna EU-csatlakozását, ha Kijev nem hagy fel az Ukrán Nacionalisták Szervezete és az Ukrán Felkelő Hadsereg, valamint vezetőinek a kultuszával – írja a vg.hu a Pravda beszámolója alapján.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz szerint nagyon megnehezítheti az ukránok uniós integrációját, ha továbbra is nemzeti jelképnek tekintik az említett szélsőséges szervezeteket.

A második világháború előtt és alatt tevékenykedő nacionalista ukrán szervezetekről van szó, amelyek Varsó szerint mintegy százezer lengyel ember haláláért felelősek.

A két ország vezetői azután kezdtek heves üzengetésekbe, hogy Volodimir Zelenszkij az Ukrán Felkelő Hadseregről nevezett el egy katonai egységet.

A lengyel miniszterelnök-helyettes emlékeztetett, hogy minden érintett országnak szigorú feltételeknek kell megfelelnie az Európai Unióhoz való csatlakozás során, beleértve a történelmi emlékezethez kapcsolódó követelményeket is. Mint fogalmazott, elfogadhatatlan az európai együttműködést olyan személyek vagy mozgalmak tiszteletére alapozni, amelyek fájdalmat okoznak, elutasítást váltanak ki vagy valótlan képet terjesztenek az Európai Unió szomszédos tagállamairól.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz közölte: nem lehet piedesztálra emelni azokat, akik rombolják az európai együttműködést. „Sztepan Banderával Ukrajna nem fog belépni az Európai Unióba” – jelentette ki a lengyel politikus, aki hozzátette, hogy Varsó önállóan dönt majd a bővítésről, és senki sem szólhat bele, hogyan szavazzanak.

Egyetértett azzal a felvetésével , hogy Kijevben vannak olyan politikai erők, amelyek valójában nem kívánják Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának szempontjából szintén kedvezőtlen fejlemény, hogy helyi beszámolók szerint Bulgária Magyarországot követve követeléseket támaszthat Ukrajnával szemben a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban az EU-csatlakozási tárgyalásokon.

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Kezdőlap    Külföld    Kezd elmérgesedni a viszony Lengyelország és Ukrajna között, az EU-csatlakozást is gátolhatja

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