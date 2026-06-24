Annyian veszítik el a munkájukat az AI miatt, hogy állami beavatkozásra van szükség

Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom rendeletet adott ki, amiben utasítja az állam törvényhozását, hogy dolgozzanak ki egy tervet az olyan munkavállalók megvédésére, akiket a mesterséges intelligencia miatt építenek le a munkahelyükön – írja a Yahoo Tech híradása nyomán a Telex.

Kalifornia az Egyesült Államok tech-központja, ezért különösen érzékenyen érintik az állam lakóit a techcégek leépítési hullámai. Ráadásul az állam nagy részén az ingatlanárak és a megélhetés általános költségei részben éppen azért emelkedtek az utóbbi években elviselhetetlenül magasra, mert nagyon jól futott ezeknek a cégeknek, és rengeteg pénz áramlott a szektorba.

Azóta az óriáscégek újabb és újabb leépítéseket jelentenek be, többek között arra hivatkozva, hogy mesterséges intellienciával váltják ki az emberi munkaerő egy részét – idén eddig 153 ezer embert bocsátottak el a techcégektől, részben emiatt.

A jelenség viszont azokat a vállalkozásokat is érinti, amik élen járnak az AI-fejlesztésben, vagy szerepük van a rendszerek fejlesztésében, fenntartásában. A Meta például az alkalmazottainak 10 százalékát küldi el, ami nagyjából 8000 embert jelent, illetve nagyjából 6000 nyitott pozíciót zár be és szüntet meg, mindezt azért, hogy több erőforrást tudjon az AI-fejlesztésre fordítani. Az Amazon egy 30 ezer fős leépítési hullámot vezényel le éppen, ami nagyrészt a külsős partnerekkel foglalkozó, őket támogató, a logisztikában segítő osztályt érinti. A Microsoft a munkavállalói 7 százalékától szabadul meg – igaz, itt nem kirúgással, hanem kedvezményes nyugdíjazási ajánlatot tesznek nekik.