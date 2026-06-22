ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.61
usd:
308.55
bux:
139495.62
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sébastien Lecornu leköszönõ francia miniszterelnök nyilatkozatot tesz kormányülés után a párizsi kormányfõi hivatalban, a Matignon-palotában 2025. november 24-én. Lecornu arra kéri a politikai erõket, hogy a következõ hetekben vitassák meg és szavazzanak az abszolút prioritásokról  a biztonságról, a védelemrõl, a mezõgazdaságról és az energiáról , mivel a Nemzetgyûlés elutasította a költségvetést, ezért ezekrõl eddig nem lehetett dönteni.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Samson

Váratlan drogtesztekre készülhetnek az állami szférában dolgozók Franciaországban

Infostart / MTI

Kötelező és előzetes bejelentés nélküli drogteszteket rendelt el a francia minisztériumokban Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormányzati alkalmazottak és magas rangú tisztviselők körében, ami élénk politikai vitát váltott ki Franciaországban.

A francia sajtó által idézett körlevél szerint a kormányfő a minisztériumok vezetőit arra utasította, hogy nyálmintás, sorozatos ellenőrzéseket végezzenek a tárcák munkatársain, a kormány alá tartozó tisztségviselőkön, valamint a biztonsági átvilágítás alá eső személyzeten. Pozitív eredmény esetén a minisztériumoknak mérlegelniük kell a szükséges következményeket, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is. A dokumentum szerint az érintettek számára egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is fel kell ajánlani.

A kormány álláspontja szerint az állam nem folytathat hiteles küzdelmet a kábítószer-kereskedelem és annak társadalmi következményei ellen, ha saját intézményeire nem alkalmazza ugyanazokat a követelményeket. Ennek jegyében három héttel ezelőtt váratlan drogellenőrzést tartottak a miniszterelnöki hivatal székhelyén is. A TF1 televízió szerint a vizsgálatok eredményei negatívak voltak.

A drogtesztek elrendelése egy, a kormány által kidolgozott, mintegy ötven intézkedést tartalmazó drogellenes akcióterv része, amelynek közzétételét egyelőre elhalasztották. A Les Échos napilap szerint a tesztek csupán egy elemét képezik a csomagnak.

Franciaország évek óta fokozott erőfeszítéseket tesz a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására. A hatóságok szerint a kábítószerrel összefüggő bűnözés különösen Párizs, Marseille és más nagyvárosok lakótelepi negyedeiben jelent súlyos problémát. A rivális bűnbandák összecsapásai rendszeresen halálos áldozatokat követelnek, miközben a hatóságok adatai szerint tovább növekszik az országba - elsősorban Spanyolországon és a francia kikötőkön keresztül – érkező kokain mennyisége.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Váratlan drogtesztekre készülhetnek az állami szférában dolgozók Franciaországban

franciaország

kötelező

minisztériumok

drogteszt

tisztviselő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”

Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik – mondta a miniszterelnök hétfő este egy tévéinterjúban.
 

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street

Megütötték a technológiai részvényeket, esett a Wall Street

Vegyesen zártak hétfőn az amerikai részvénypiacok: az S&P 500 és a Nasdaq elsősorban a technológiai részvények gyengélkedése miatt csökkent, miközben az olajárak jelentős esést mutattak az amerikai–iráni tárgyalásokkal kapcsolatos hírek nyomán. A befektetők emellett a csütörtökön érkező inflációs adatokra és a Federal Reserve következő lépéseire figyelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly gazdasági vita alakult ki Brüsszel és Peking között, fontos egyeztetés következik

Komoly gazdasági vita alakult ki Brüsszel és Peking között, fontos egyeztetés következik

Peking közben arra figyelmeztetett, hogy ellenlépéseket tehet, ha az Európai Unió újabb korlátozásokat vezet be kínai termékekkel vagy vállalatokkal szemben

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Burnham sworn in as MP after Starmer announces resignation

Andy Burnham has said he will stand to replace the prime minister, as Keir Starmer hosts a No 10 event for staff and supporters.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 22:30
2035-re készülhet az új európai „csodafegyver” – Berlin adhat lökést a projektnek
2026. június 22. 21:30
Vérengzés Montreal zsidó negyedében, egy rendőr is életét vesztette
×
×