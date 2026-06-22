Váratlan drogtesztekre készülhetnek az állami szférában dolgozók Franciaországban

A francia sajtó által idézett körlevél szerint a kormányfő a minisztériumok vezetőit arra utasította, hogy nyálmintás, sorozatos ellenőrzéseket végezzenek a tárcák munkatársain, a kormány alá tartozó tisztségviselőkön, valamint a biztonsági átvilágítás alá eső személyzeten. Pozitív eredmény esetén a minisztériumoknak mérlegelniük kell a szükséges következményeket, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is. A dokumentum szerint az érintettek számára egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is fel kell ajánlani.

A kormány álláspontja szerint az állam nem folytathat hiteles küzdelmet a kábítószer-kereskedelem és annak társadalmi következményei ellen, ha saját intézményeire nem alkalmazza ugyanazokat a követelményeket. Ennek jegyében három héttel ezelőtt váratlan drogellenőrzést tartottak a miniszterelnöki hivatal székhelyén is. A TF1 televízió szerint a vizsgálatok eredményei negatívak voltak.

A drogtesztek elrendelése egy, a kormány által kidolgozott, mintegy ötven intézkedést tartalmazó drogellenes akcióterv része, amelynek közzétételét egyelőre elhalasztották. A Les Échos napilap szerint a tesztek csupán egy elemét képezik a csomagnak.

Franciaország évek óta fokozott erőfeszítéseket tesz a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására. A hatóságok szerint a kábítószerrel összefüggő bűnözés különösen Párizs, Marseille és más nagyvárosok lakótelepi negyedeiben jelent súlyos problémát. A rivális bűnbandák összecsapásai rendszeresen halálos áldozatokat követelnek, miközben a hatóságok adatai szerint tovább növekszik az országba - elsősorban Spanyolországon és a francia kikötőkön keresztül – érkező kokain mennyisége.