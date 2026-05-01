Jól teljesített az oroszok új rakétája az űrben – videó

A hordozórakéta 9,5 perc alatt érte el a világűrt. A rakéta első és második fokozata a tervek szerint működött.

A Roszkoszmosz vezetője, Dmitrij Bakanov szerint a rakéta egyik különlegessége a hasznos teher Föld körüli pályára juttatásának nagy pontossága, teherbírása 17 tonna. A Kazahsztánnal közös projekt keretében létrehozott Szojuz-5 hordozórakéta új munkahelyeket teremt Oroszországban és Kazahsztánban, „új lehetőségeket, új lépést jelent az űrkutatásban” – hangoztatta Bakanov.

Korábban azt tervezték, hogy a Szojuz-5-öt 2025 végéig indítják. Ezt követően az indítás időpontját módosították, hogy további ellenőrzéseket végezzenek mind a fedélzeti rendszereken, mind a földi berendezéseken.

A Szojuz-5 egy közepes osztályú, kétfokozatú hordozórakéta, amelyet az oroszországi Szamarában lévő Progressz Rakétaközpont fejlesztett ki és gyártott, és amely automatikus űreszközök indítására szolgál különböző Föld körüli pályákra, többek között gyorsítóblokkok felhasználásával.