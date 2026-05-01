A kazahsztáni Bajkonurból sikeresen felbocsátották a Szojuz-5 hordozórakétát
Nyitókép: YouTube/Роскосмос ТВ

Jól teljesített az oroszok új rakétája az űrben – videó

Infostart / MTI

A kazahsztáni Bajkonurból csütörtök este sikeresen felbocsátották a Szojuz-5 hordozórakétát, ez volt az új generációs rakéta első indítása a repülési és tervezési tesztek keretében – közölte a Roszkoszmosz orosz űrvállalat sajtószolgálata.

A hordozórakéta 9,5 perc alatt érte el a világűrt. A rakéta első és második fokozata a tervek szerint működött.

A Roszkoszmosz vezetője, Dmitrij Bakanov szerint a rakéta egyik különlegessége a hasznos teher Föld körüli pályára juttatásának nagy pontossága, teherbírása 17 tonna. A Kazahsztánnal közös projekt keretében létrehozott Szojuz-5 hordozórakéta új munkahelyeket teremt Oroszországban és Kazahsztánban, „új lehetőségeket, új lépést jelent az űrkutatásban” – hangoztatta Bakanov.

Korábban azt tervezték, hogy a Szojuz-5-öt 2025 végéig indítják. Ezt követően az indítás időpontját módosították, hogy további ellenőrzéseket végezzenek mind a fedélzeti rendszereken, mind a földi berendezéseken.

A Szojuz-5 egy közepes osztályú, kétfokozatú hordozórakéta, amelyet az oroszországi Szamarában lévő Progressz Rakétaközpont fejlesztett ki és gyártott, és amely automatikus űreszközök indítására szolgál különböző Föld körüli pályákra, többek között gyorsítóblokkok felhasználásával.

oroszország

tudomány

űrkutatás

hordozórakéta

szojuz-5

Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

