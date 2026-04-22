2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A német külügyminiszter véget vetne a vétójognak az EU-ban a legfontosabb kérdésekben

Infostart / MTI

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint szűkíteni kell az egyhangúságot megkövetelő kérdések körét az uniós kül- és biztonságpolitikában.

Szűkíteni kell az egyhangúságot megkövetelő kérdések körét az európai uniós kül- és biztonságpolitikában – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter szerdán Dublinban tett látogatásán.

Íroroszág július 1-jével veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. A német tárcavezető ennek kapcsán dublini látogatásán kifejtette, hogy miként képzeli az EU jövőjét Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök választási veresége nyomán.

Wadephul úgy fogalmazott, hogy a magyaroroszági választások nyomán „most kedvező időablak nyílt, amelyet feltétlenül ki kell használni. Minden hónap, sőt minden hét számít” – figyelmeztetett a német kereszténydemokrata politikus ír hivatali partnerével, Helen McEntee-vel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A német diplomáciai vezetője demokratikus elvekkel indokolta reformtörekvéseit. „Egy demokráciában rendes esetben a többségi elv érvényesül, az egyhangúság pedig a kivételt jelenti. A demokrácia normális esetét kell az Európai Unió normális esetévé tennünk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az EU csak így maradhat cselekvőképes.

Kiemelte, hogy „többé nem engedhetjük meg magunknak ebben a világban” az olyan blokádokat, mint amilyenek különösen az utóbbi hetekben voltak. Wadephul szerint ehhez „túl komoly időket élünk.”

Wadephul elmondta, hogy az ír EU-elnökség alatt többek között be akarják fejezni a többéves uniós pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat, „amely mozgásteret és rugalmasságot biztosít számunkra, hogy jobban tudjunk reagálni a válságokra”. Emellett az is fontos, hogy biztosítsák a békét Európában azáltal, hogy továbbra is határozottan támogatják Ukrajnát – fűzte hozzá.

Egy súly mindenkinek – bírná-e Magyarország az euró terhét?

Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.
 

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkednek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 17. héten, 2026-ban

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

2026. április 22. 21:12
13 képviselő mentelmi jogát függesztették fel uniós agrárpénzek elsíbolása miatt Görögországban
2026. április 22. 20:37
Mobilozgattak vezetés közben a vadászrepülőgépen, össze is törték
