A német külügyminiszter véget vetne a vétójognak az EU-ban a legfontosabb kérdésekben

Szűkíteni kell az egyhangúságot megkövetelő kérdések körét az európai uniós kül- és biztonságpolitikában – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter szerdán Dublinban tett látogatásán.

Íroroszág július 1-jével veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. A német tárcavezető ennek kapcsán dublini látogatásán kifejtette, hogy miként képzeli az EU jövőjét Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök választási veresége nyomán.

Wadephul úgy fogalmazott, hogy a magyaroroszági választások nyomán „most kedvező időablak nyílt, amelyet feltétlenül ki kell használni. Minden hónap, sőt minden hét számít” – figyelmeztetett a német kereszténydemokrata politikus ír hivatali partnerével, Helen McEntee-vel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A német diplomáciai vezetője demokratikus elvekkel indokolta reformtörekvéseit. „Egy demokráciában rendes esetben a többségi elv érvényesül, az egyhangúság pedig a kivételt jelenti. A demokrácia normális esetét kell az Európai Unió normális esetévé tennünk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az EU csak így maradhat cselekvőképes.

Kiemelte, hogy „többé nem engedhetjük meg magunknak ebben a világban” az olyan blokádokat, mint amilyenek különösen az utóbbi hetekben voltak. Wadephul szerint ehhez „túl komoly időket élünk.”

Wadephul elmondta, hogy az ír EU-elnökség alatt többek között be akarják fejezni a többéves uniós pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat, „amely mozgásteret és rugalmasságot biztosít számunkra, hogy jobban tudjunk reagálni a válságokra”. Emellett az is fontos, hogy biztosítsák a békét Európában azáltal, hogy továbbra is határozottan támogatják Ukrajnát – fűzte hozzá.