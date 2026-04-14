Felfegyverzett rablók ütöttek rajta egy focicsapat buszán, egy játékos meghalt

A vasárnapi, Samartex elleni bajnoki mérkőzésről hazafelé utazó Berekum Chelsea buszát fegyveres támadók állították meg, a klub beszámolója szerint elbarikádozták az utat, majd tüzet nyitottak a járműre – írja a 24.hu.

A játékosok és a stábtagok igyekeztek elmenekülni és a közeli bokrok közt menedéket keresni, közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek.

A csapat a hír kirobbanásakor is közölte már, az egyik futballista kritikus állapotban van:

Az azóta megjelent ghánai sajtóhírek egybehangzóan arról számolnak be, hogy a játékos, Dominic Frimpong belehalt sérüléseibe: