Felfegyverzett rablók ütöttek rajta egy focicsapat buszán, egy játékos meghalt

A vasárnapi, Samartex elleni bajnoki mérkőzésről hazafelé utazó Berekum Chelsea buszát fegyveres támadók állították meg, a klub beszámolója szerint elbarikádozták az utat, majd tüzet nyitottak a járműre – írja a 24.hu.
A játékosok és a stábtagok igyekeztek elmenekülni és a közeli bokrok közt menedéket keresni, közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek.
A csapat a hír kirobbanásakor is közölte már, az egyik futballista kritikus állapotban van:
Az azóta megjelent ghánai sajtóhírek egybehangzóan arról számolnak be, hogy a játékos, Dominic Frimpong belehalt sérüléseibe:
One player lost his life in the armed robbery attack on Berekum Chelsea as they made their way back from their GPL league match against Samartex.#3Sports pic.twitter.com/mv7GXXhfrC— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) April 13, 2026