ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
334.93
bux:
123929.91
2026. március 25. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Keddi posztjában azt írta: „Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd szeretett hazájáért és népéért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!”

Donald Trump hozzátette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok, az együttműködés új magasságokba emelkedtek kormánya alatt, „nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően”. Hozzátette: várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton.

„Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: menjen, és szavazzon Orbán Viktorra! Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok!” – zárta bejegyzését az amerikai elnök.

Kezdőlap    Külföld    „Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csatatér: öt „országos” versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben

Visszaléptette három jelöltjét a DK

A Tisza Párt „a rendszer lebontására” készül

VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellár megszólalt pártja két súlyos tartományi választási kudarca után, reformokat javasolva – írja a Der Spiegel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 08:56
A kormányzó párt nyerte a dániai előre hozott választást, de a neheze csak most jön
2026. március 25. 07:56
Elszabadult a pokol hajnalban a Közel-Keleten – videó
×
×