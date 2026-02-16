ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
Egy piros vonat kanyarodik a hófödte svájci Alpokban.
Nyitókép: Unsplash

Lavina sodort le a sínekről egy svájci vonatot

Infostart

A szerelvényen mintegy nyolcvanan utaztak. A mentés folyamatosan zajlik, a hatóságok viszont sérültektől tartanak. A vonatforgalmat délutánig szüneteltetik.

Kisiklott egy személyvonat Svájcban, miután lavina zúdult a sínekre a Valais kantonban található Goppenstein közelében. A hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy az utasok közül többen megsérültek – írja a Daily Mail híradása nyomán az Origo.

A vonat mintegy 80 utast szállított a vasúttársaság közlése szerint. Spiezből közlekedett Brig felé, amikor reggel 7 óra körül kisiklott. A BLS vasútvállalat szóvivője elmondta: a vonatot egy lavina sodorta le a sínekről, az utasokat pedig rövidesen evakuálják. A rendőrség közlése szerint „valószínű sérülésekkel járó” balesetről van szó, és nagyszabású mentési művelet indult a helyszínen. Azt, hogy pontosan hányan és milyen mértékben sérültek meg, egyelőre nem tudni.

A lavináért valószínűleg a térségben tapasztalható intenzív havazás a felelős. A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) közölte, hogy az érintett vasútvonalat felfüggesztették, és a fennakadás várhatóan legalább délután 16 óráig tart. Több más vonalon is szünetel a közlekedés. A hatóságok további tájékoztatást ígértek az eseményről.

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
 

