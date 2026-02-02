Bátor lépésre szánta el magát Mexikó – az Egyesült Államok ellenében

„Ezen a héten humanitárius segítségnyújtást tervezünk Kubának (…) élelmiszerek és egyéb termékek formájában, miközben diplomáciai csatornákon keresztül intézzük mindazt, ami a humanitárius célú olajszállítással kapcsolatos” – mondta Claudia Sheinbaum mexikói elnök egy rendezvényen Guaymasban, az északnyugati Sonora államban. Sheinbaum még pénteken súlyos humanitárius válság kialakulásának a veszélyére figyelmeztetett Kubában.

Hivatalosan meg nem erősített médiajelentések szerint Mexikó az elmúlt napokban az Egyesült Államok nyomására már csökkentette az olajszállítmányokat Kubának. Sheinbaum szerint Mexikó addig is más alapvető termékeket fog szállítani, amíg diplomáciai megoldás nem születik.

Donald Trump amerikai elnök nemrég rendeletben helyezte kilátásba, hogy további vámokat vethet ki azon országok importjára, amelyek „közvetlenül vagy közvetve” olajat szállítanak Kubának. Az amerikai elnök Kubát „bukott államnak” nevezte a floridai Palm Beach-i birtokán tett nyilatkozatában, és úgy vélekedett: katonai beavatkozásra nincs szükség, mert az ország venezuelai olaj nélkül is megrendülhet. Közölte, hogy kormánya „a legmagasabb képviselőkkel” tárgyal Havannában egy lehetséges megállapodásról.

Havanna az amerikai lépést „brutális agressziós aktusnak” minősítette.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter „nemzetközi vészhelyzetről” beszélt, és a washingtoni intézkedéseket újabb eszkalációnak nevezte.

Hírügynökségi jelentések szerint Havannában és az ország több térségében mindennapossá váltak a hosszú – gyakran 12 órát is meghaladó – áramszünetek, miközben az üzemanyag- és élelmiszerárak elszabadultak.

A Vatikán is megszólalt: XIV. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség növekedése miatt, és „őszinte, hatékony párbeszédre” szólította fel az érintetteket az erőszak elkerüléséért és a kubai lakosság szenvedésének mérsékléséért.