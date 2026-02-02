ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.66
usd:
320.95
bux:
127802.15
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Járókelõk Havanna egyik sétálóutcájában 2026. január 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Ernesto Mastrascusa

Bátor lépésre szánta el magát Mexikó – az Egyesült Államok ellenében

Infostart / MTI

Mexikó új humanitárius segélyszállítmányokat indít Kubába, miután az Egyesült Államok vámokkal fenyegette meg a szigetország olajszállítóit.

„Ezen a héten humanitárius segítségnyújtást tervezünk Kubának (…) élelmiszerek és egyéb termékek formájában, miközben diplomáciai csatornákon keresztül intézzük mindazt, ami a humanitárius célú olajszállítással kapcsolatos” – mondta Claudia Sheinbaum mexikói elnök egy rendezvényen Guaymasban, az északnyugati Sonora államban. Sheinbaum még pénteken súlyos humanitárius válság kialakulásának a veszélyére figyelmeztetett Kubában.

Hivatalosan meg nem erősített médiajelentések szerint Mexikó az elmúlt napokban az Egyesült Államok nyomására már csökkentette az olajszállítmányokat Kubának. Sheinbaum szerint Mexikó addig is más alapvető termékeket fog szállítani, amíg diplomáciai megoldás nem születik.

Donald Trump amerikai elnök nemrég rendeletben helyezte kilátásba, hogy további vámokat vethet ki azon országok importjára, amelyek „közvetlenül vagy közvetve” olajat szállítanak Kubának. Az amerikai elnök Kubát „bukott államnak” nevezte a floridai Palm Beach-i birtokán tett nyilatkozatában, és úgy vélekedett: katonai beavatkozásra nincs szükség, mert az ország venezuelai olaj nélkül is megrendülhet. Közölte, hogy kormánya „a legmagasabb képviselőkkel” tárgyal Havannában egy lehetséges megállapodásról.

Havanna az amerikai lépést „brutális agressziós aktusnak” minősítette.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter „nemzetközi vészhelyzetről” beszélt, és a washingtoni intézkedéseket újabb eszkalációnak nevezte.

Hírügynökségi jelentések szerint Havannában és az ország több térségében mindennapossá váltak a hosszú – gyakran 12 órát is meghaladó – áramszünetek, miközben az üzemanyag- és élelmiszerárak elszabadultak.

A Vatikán is megszólalt: XIV. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség növekedése miatt, és „őszinte, hatékony párbeszédre” szólította fel az érintetteket az erőszak elkerüléséért és a kubai lakosság szenvedésének mérsékléséért.

Kezdőlap    Külföld    Bátor lépésre szánta el magát Mexikó – az Egyesült Államok ellenében

egyesült államok

kuba

mexikó

vám

segélyszállítmány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Az Európai Bizottság az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmazni akarja a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Ehhez már az is elegendő lenne, ha egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést –- nyilatkozta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.
Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A jövőben akár több ezer eurós bírságra is számíthat az a bevándorló, aki félbehagyja az osztrák hatóságok által indított nyelvi tanfolyamot. A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt, a kurzusokat pedig tavaly 10 ezer migráns hagyta ott. Az intézkedésről az InfoRádió Dócza Edith Krisztina vezető elemzőt kérdezte.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykerára is változatlan marad - írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő meghívást kapott Krasznahorkai László: meglepően mondott köszönetet a magyar Nobel-díjas

Elképesztő meghívást kapott Krasznahorkai László: meglepően mondott köszönetet a magyar Nobel-díjas

Az író azt írta, hogy ezzel rendkívüli megtiszteltetés érte őt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 09:25
Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja
2026. február 2. 09:02
Rekordhideget és hókáoszt okozott a bombaciklon Amerikában – videók
×
×
×
×