MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 13: ICE agents approach a house before detaining two people on January 13, 2026 in Minneapolis, Minnesota. The Trump administration has deployed over 2,400 Department of Homeland Security agents to the state of Minnesota in a push to apprehend undocumented immigrants.
Nyitókép: Stephen Maturen/Getty Images

Hiába puskaporos a levegő Minneapolisban, Donald Trump kiáll az ICE mellett

Infostart

Az elnök és az amerikai kormány is önellentmondásos kijelentéseket tesz az idegenrendészet ügynökei által lelőtt nő kapcsán, és Donald Trump azt is elismerte, hogy az ICE-ügynökök olykor hibázni fognak.

Donald Trump tragédiának nevezte az esetet, amikor az amerikai idegenrendészet (ICE) egyik ügynöke fejbe lőtt egy 37 éves nőt Minneapolisban, majd hozzátette, hogy az ügynökök néha hibázni fognak – írja a The New York Times híradása nyomán a Telex.

Az elnök arról is beszélt, hogy tudomása szerint a lelőtt nő, Renee Nicole Good apja Trump-támogató, és reméli, hogy még mindig így érez. Ez némi hangnemváltást jelent Donald Trump korábbi megnyilvánulásához képest, amikor úgy fogalmazott, hogy a nő erőszakosan és szándékosan akarta elgázolni az ICE-ügynököt, illetve, hogy Renee Nicole Good rendkívül tiszteletlen hozzáállást tanúsított a bűnüldöző szervekkel szemben. De olyat is mondott, hogy nem akarja, hogy az ügynökök bárkit lelőjenek, de azt sem, hogy bárki megpróbáljon rendőröket elgázolni.

Most azt mondta, hogy mindkét oldalt megérti, és rosszul érezte magát az eset után. A Trump-kormány korábban belföldi terroristaként jellemezte a nőt, aki az ICE szerint fegyverként használta autóját.

Az amerikai elnök decemberben azért rendelte Minneapolisba az ICE ügynökeit, hogy fókuszáljanak a város nagy számú szomáli bevándorló népességére – akik javarészt hivatalosan, menekültként érkeztek és többnyire rendezett is a státuszuk.

Donald Trump akkor „hulladéknak” (garbage) nevezte a szomáliakat, akikre azért is haragszik különösen, mert egyik leghangosabb demokrata bírálója, Ilhan Omar minneapolisi demokrata kongresszusi képviselő is szomáli származású.

A tüntetések hatására az amerikai kormány további ICE- és határvédelmi ügynököket küldött a városba. Donald Trump szerint a városban fizetett agitátorok és lázadók akadályozzák az illegális bevándorlókra vadászó ICE-ügynökök munkáját,

és erre hivatkozva fenyegetőzött azzal, hogy bevetheti a hadsereget, amiben kormányzatának magas rangú tagjai is támogatják.

